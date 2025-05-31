31 мая 2025

Генич прокомментировал возвращение «Сочи» в РПЛ

Генич обрадовался возращению «Сочи» в РПЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сочи» одержал победу
«Сочи» одержал победу Фото:

Футбольный клуб «Сочи» 31 мая одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в ответном переходном матче и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщил известный футбольный комментатор Константин Генич.

Генич прокомментировал успех сочинцев коротко: «Сочи молодцы!» — отметил журналист. Его заявление отражает признание результата команды, сумевшей победить соперника со счетом 3:1 во втором матче (общий счет — 4:3 по сумме двух встреч) и обеспечить себе место в высшем дивизионе российского футбола на следующий сезон.

По итогам регулярного чемпионата команда из Сочи заняла пятую строчку в Первой лиге, набрав 57 очков. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» завершил сезон на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, заработав 27 очков. По регламенту, команды разыграли между собой путевку в элиту российского футбола в двухматчевом противостоянии.

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Футбольный клуб «Сочи» 31 мая одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в ответном переходном матче и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщил известный футбольный комментатор Константин Генич. Генич прокомментировал успех сочинцев коротко: «Сочи молодцы!» — отметил журналист. Его заявление отражает признание результата команды, сумевшей победить соперника со счетом 3:1 во втором матче (общий счет — 4:3 по сумме двух встреч) и обеспечить себе место в высшем дивизионе российского футбола на следующий сезон. По итогам регулярного чемпионата команда из Сочи заняла пятую строчку в Первой лиге, набрав 57 очков. В свою очередь, «Пари Нижний Новгород» завершил сезон на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, заработав 27 очков. По регламенту, команды разыграли между собой путевку в элиту российского футбола в двухматчевом противостоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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