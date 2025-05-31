В Челябинской области жители собирают первый урожай подберезовиков. Соответствующими кадрами из Красноармейского района поделился бывший заместитель министра экономического развития региона и председатель Совета движения «Развитие региона» Игорь Лашманов.
«Грибы удалось собрать в селе Пашнино. Вот такие крупные подберезовики. Грибной сезон-2025 — открыт», — отметил Лашманов.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинский замминистра нашел гигантский гриб весом более килограмма. Экс-чиновник также обнаружил его рядом с селом Пашнино Красноармейского района.
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