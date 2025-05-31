31 мая 2025
30 мая 2025

Челябинцы хвастаются первым урожаем подберезовиков. Фото

Бывший замминистра Челябинской области Лашманов показал первые подберезовики
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые подберезовики собирают грибники в лесах региона
Первые подберезовики собирают грибники в лесах региона Фото:

В Челябинской области жители собирают первый урожай подберезовиков. Соответствующими кадрами из Красноармейского района поделился бывший заместитель министра экономического развития региона и председатель Совета движения «Развитие региона» Игорь Лашманов.

«Грибы удалось собрать в селе Пашнино. Вот такие крупные подберезовики. Грибной сезон-2025 — открыт», — отметил Лашманов.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский замминистра нашел гигантский гриб весом более килограмма. Экс-чиновник также обнаружил его рядом с селом Пашнино Красноармейского района.

Челябинец похватался первым урожаем подберезовиков
Челябинец похватался первым урожаем подберезовиков
Фото:

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В Челябинской области жители собирают первый урожай подберезовиков. Соответствующими кадрами из Красноармейского района поделился бывший заместитель министра экономического развития региона и председатель Совета движения «Развитие региона» Игорь Лашманов. «Грибы удалось собрать в селе Пашнино. Вот такие крупные подберезовики. Грибной сезон-2025 — открыт», — отметил Лашманов. Как сообщало URA.RU ранее, челябинский замминистра нашел гигантский гриб весом более килограмма. Экс-чиновник также обнаружил его рядом с селом Пашнино Красноармейского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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