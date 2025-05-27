В лесах Челябинской области начали появляться маслята. Грибы уже встречаются в Аргаяшском округе, а также Сосновском районе. Соответствующими снимками жители региона делятся в соцсетях.
«Сосновский район. 20 мая, маслята пошли. У грибочка очень чистая шляпка», — сообщила Аниса Галимова в группе «Грибы Челябинской области» в социальной сети «Вконтакте».
Еще один подписчик сообщества выложил снимки собранных маслят. Он рассказал, что смог найти грибы 18 мая в окрестностях деревни Биккулова в Аргаяшском районе. Мужчина отметил, что ему попались достаточно крупные экземпляры.
Как сообщало URA.RU ранее, жители региона собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.
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