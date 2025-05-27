27 мая 2025

В челябинских лесах пошли маслята. Фото

Челябинцы обнаружили первые маслята в Аргаяшском и Сосновском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые маслята находят грибники в лесах региона
Первые маслята находят грибники в лесах региона Фото:

В лесах Челябинской области начали появляться маслята. Грибы уже встречаются в Аргаяшском округе, а также Сосновском районе. Соответствующими снимками жители региона делятся в соцсетях.

«Сосновский район. 20 мая, маслята пошли. У грибочка очень чистая шляпка», — сообщила Аниса Галимова в группе «Грибы Челябинской области» в социальной сети «Вконтакте».

Еще один подписчик сообщества выложил снимки собранных маслят. Он рассказал, что смог найти грибы 18 мая в окрестностях деревни Биккулова в Аргаяшском районе. Мужчина отметил, что ему попались достаточно крупные экземпляры.

Как сообщало URA.RU ранее, жители региона собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.

Первые маслята из Сосновского района
Первые маслята из Сосновского района
Фото:
Мужчина смог собрать целое ведро молодых грибов
Мужчина смог собрать целое ведро молодых грибов
Фото:

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В лесах Челябинской области начали появляться маслята. Грибы уже встречаются в Аргаяшском округе, а также Сосновском районе. Соответствующими снимками жители региона делятся в соцсетях. «Сосновский район. 20 мая, маслята пошли. У грибочка очень чистая шляпка», — сообщила Аниса Галимова в группе «Грибы Челябинской области» в социальной сети «Вконтакте». Еще один подписчик сообщества выложил снимки собранных маслят. Он рассказал, что смог найти грибы 18 мая в окрестностях деревни Биккулова в Аргаяшском районе. Мужчина отметил, что ему попались достаточно крупные экземпляры. Как сообщало URA.RU ранее, жители региона собирают в лесу гриб, известный как саркосцифа алая или эльфова чаша. Он является одним из первых съедобных весенних разновидностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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