Число пострадавших в катастрофе с поездом под Брянском выросло до 33

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Число пострадавших в брянской области возросло
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском увеличилось до 33 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«До 33 человек увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском», — уточнили в пресс-службе управления ведомства, передает сообщение ведомства ТАСС. 

Ранее стало известно, что в результате обрушения моста на поезд есть семеро погибших. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В медорганизации области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей.

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Число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском увеличилось до 33 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. «До 33 человек увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском», — уточнили в пресс-службе управления ведомства, передает сообщение ведомства ТАСС.  Ранее стало известно, что в результате обрушения моста на поезд есть семеро погибших. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В медорганизации области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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