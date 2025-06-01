В восьми регионах Украины взревела воздушная тревога

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На Украине сигнализируют об атаке
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте.

Согласно данным ресурса, по состоянию на 19:08, сирены звучат в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской. Также тревога гремит в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте. Согласно данным ресурса, по состоянию на 19:08, сирены звучат в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской. Также тревога гремит в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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