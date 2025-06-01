Число пострадавших на месте обрушения в Брянской области выросло вдвое

Богомаз: количество пострадавших при обрушении моста составляет 69 человек
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По словам Богомаза, в результате ЧП на мосту 44 человека были госпитализированы
По словам Богомаза, в результате ЧП на мосту 44 человека были госпитализированы Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области почти вдвое увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадали 69 человек, включая троих детей.

«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, по его словам, доставлены в больницу 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Богомаз уточнил, что еще 22 человека проходят лечение амбулаторно. 

Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильная конструкция с транспортом рухнула на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным МЧС, к ликвидации последствий привлечено около 180 специалистов и 60 единиц техники. Власти сообщили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.

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В Брянской области почти вдвое увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадали 69 человек, включая троих детей. «К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, по его словам, доставлены в больницу 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Богомаз уточнил, что еще 22 человека проходят лечение амбулаторно.  Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильная конструкция с транспортом рухнула на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным МЧС, к ликвидации последствий привлечено около 180 специалистов и 60 единиц техники. Власти сообщили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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