Число пострадавших на месте обрушения в Брянской области выросло вдвое

В Брянской области почти вдвое увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадали 69 человек, включая троих детей.
«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, по его словам, доставлены в больницу 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Богомаз уточнил, что еще 22 человека проходят лечение амбулаторно.
Обрушение моста произошло в ночь на 1 июня, когда автомобильная конструкция с транспортом рухнула на железнодорожные пути в момент прохождения пассажирского поезда Климов — Москва. По данным МЧС, к ликвидации последствий привлечено около 180 специалистов и 60 единиц техники. Власти сообщили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.