Путин назвал воспитание детей общенациональным приоритетом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что от слаженного взаимодействия государства и общества зависит будущее страны
Путин заявил, что от слаженного взаимодействия государства и общества зависит будущее страны Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей и воспитание детей — это ключевые общенациональные приоритеты. Об этом говорится в поздравлении главы государства с Международным днем защиты детей.

«Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов — наш ключевой общенациональный приоритет», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Он подчеркнул, что укрепление государственности и суверенитета России, а также будущее страны напрямую зависят от эффективного взаимодействия государства и общества по ключевым вопросам.

Путин также сообщил, что центральные торжества по случаю праздника пройдут в Москве, куда приедут дети из разных регионов страны, включая Кыргызстан и Беларусь. Российский детский фонд подготовил для гостей культурную программу, включающую посещение театров, музеев и выставок. Отдельное внимание уделено поддержке детей участников специальной военной операции.

В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин встретился с многодетными семьями. Тогда он отметил, что те, кто посвящает детям свои силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом и стремится сделать детство подрастающего поколения счастливым, а их будущее — успешным, заслуживают особого уважения. Глава государства также подчеркнул, что рождение и воспитание детей является основополагающим смыслом жизни, приносящим человеку истинное удовлетворение и счастье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей и воспитание детей — это ключевые общенациональные приоритеты. Об этом говорится в поздравлении главы государства с Международным днем защиты детей. «Повышение благосостояния граждан, продвижение семейных ценностей, воспитание детей, создание условий для раскрытия их талантов — наш ключевой общенациональный приоритет», — заявил Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Он подчеркнул, что укрепление государственности и суверенитета России, а также будущее страны напрямую зависят от эффективного взаимодействия государства и общества по ключевым вопросам. Путин также сообщил, что центральные торжества по случаю праздника пройдут в Москве, куда приедут дети из разных регионов страны, включая Кыргызстан и Беларусь. Российский детский фонд подготовил для гостей культурную программу, включающую посещение театров, музеев и выставок. Отдельное внимание уделено поддержке детей участников специальной военной операции. В преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин встретился с многодетными семьями. Тогда он отметил, что те, кто посвящает детям свои силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом и стремится сделать детство подрастающего поколения счастливым, а их будущее — успешным, заслуживают особого уважения. Глава государства также подчеркнул, что рождение и воспитание детей является основополагающим смыслом жизни, приносящим человеку истинное удовлетворение и счастье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...