СК: обрушение моста в Курской области произошло из-за подрыва

Обрушение моста в Железногорском районе Курской области произошло из-за подрыва. Об этом сообщает Следственный комитет.
«В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. В результате инцидента травмы получили машинист поезда и двое его помощников.
В ночь с 31 мая на 1 июня на железнодорожном участке между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. После аварии в тепловозе возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано пожарными расчетами.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Для обеспечения транспортного сообщения между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организована перевозка пассажиров автобусами. Движение поездов дальнего следования осуществляется по установленному графику. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, координирующий восстановительные работы на поврежденном участке.
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