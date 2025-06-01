СК: обрушение моста в Курской области произошло из-за подрыва

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СК подтвердил версию про подрыв моста в Курской области
СК подтвердил версию про подрыв моста в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области в момент проезда грузового поезда обрушился железнодорожный мост

Обрушение моста в Железногорском районе Курской области произошло из-за подрыва. Об этом сообщает Следственный комитет. 

«В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. В результате инцидента травмы получили машинист поезда и двое его помощников.

В ночь с 31 мая на 1 июня на железнодорожном участке между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. После аварии в тепловозе возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано пожарными расчетами.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Для обеспечения транспортного сообщения между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организована перевозка пассажиров автобусами. Движение поездов дальнего следования осуществляется по установленному графику. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, координирующий восстановительные работы на поврежденном участке.

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Обрушение моста в Железногорском районе Курской области произошло из-за подрыва. Об этом сообщает Следственный комитет.  «В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. В результате инцидента травмы получили машинист поезда и двое его помощников. В ночь с 31 мая на 1 июня на железнодорожном участке между станциями Остапово и Михайловский Рудник в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В результате происшествия с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. После аварии в тепловозе возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано пожарными расчетами. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Для обеспечения транспортного сообщения между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организована перевозка пассажиров автобусами. Движение поездов дальнего следования осуществляется по установленному графику. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, координирующий восстановительные работы на поврежденном участке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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