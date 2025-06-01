Уголовные дела завели в результате подрыва мостов в Брянской и Курской областях

В Брянской и Курской областях после подрыва мостов возбуждены уголовные дела, которые переданы в главное управление ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«По поручению Председателя Следственного комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства», — заявила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал СКР.
По данным ведомства, вечером 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области из-за подрыва обрушилась конструкция автомобильного моста. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд. Еще один инцидент произошел ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области: после подрыва железнодорожного моста поезд упал на автодорогу, пострадали машинист и два помощника.
Сейчас на местах работают следователи СК России. Также проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествий.
Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд «Климов — Москва», в результате чего погибли как минимум семь человек и 44 получили ранения. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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