Уголовные дела завели в результате подрыва мостов в Брянской и Курской областях

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СК возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Брянской области
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва моста в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской и Курской областях после подрыва мостов возбуждены уголовные дела, которые переданы в главное управление ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По поручению Председателя Следственного комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства», — заявила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал СКР. 

По данным ведомства, вечером 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области из-за подрыва обрушилась конструкция автомобильного моста. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд. Еще один инцидент произошел ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области: после подрыва железнодорожного моста поезд упал на автодорогу, пострадали машинист и два помощника.

Сейчас на местах работают следователи СК России. Также проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествий.

Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд «Климов — Москва», в результате чего погибли как минимум семь человек и 44 получили ранения. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Брянской и Курской областях после подрыва мостов возбуждены уголовные дела, которые переданы в главное управление ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «По поручению Председателя Следственного комитета России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства», — заявила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал СКР.  По данным ведомства, вечером 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области из-за подрыва обрушилась конструкция автомобильного моста. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд. Еще один инцидент произошел ночью 1 июня в Железногорском районе Курской области: после подрыва железнодорожного моста поезд упал на автодорогу, пострадали машинист и два помощника. Сейчас на местах работают следователи СК России. Также проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествий. Напомним, в ночь на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд «Климов — Москва», в результате чего погибли как минимум семь человек и 44 получили ранения. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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