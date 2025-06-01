AP: Путин послал четкий сигнал о переговорах на его условиях

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Путин дал понять западным странам, что конфликт будет урегулирован на условиях РФ
Путин дал понять западным странам, что конфликт будет урегулирован на условиях РФ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин ясно дал понять Западу, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь на условиях, выдвинутых Москвой. Об этом сообщает Associated Press.

«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в материале. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Это может быть сделано 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

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Президент России Владимир Путин ясно дал понять Западу, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь на условиях, выдвинутых Москвой. Об этом сообщает Associated Press. «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в материале. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Это может быть сделано 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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