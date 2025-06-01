AP: Путин послал четкий сигнал о переговорах на его условиях

Президент России Владимир Путин ясно дал понять Западу, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь на условиях, выдвинутых Москвой. Об этом сообщает Associated Press.
«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — говорится в материале. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию. Это может быть сделано 2 июня в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.