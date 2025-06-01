РЕН ТВ: еще одни железнодорожные пути подорваны в Брянской области

В Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел еще один подрыв ж/д путей. На место выехали оперативники, сообщили источники.
«Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52 мск», — заявил источник. Его слова передает телеканал РЕН ТВ. В этот момент по железнодорожным путям следовал путеизмерительный поезд. В результате происшествия никто не пострадал, сам состав не получил повреждений.
В ночь с 31 мая на 1 июня в области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадал 71 человек, еще семеро погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку. Трагедия классифицирована как теракт. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.