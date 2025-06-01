РЕН ТВ: еще одни железнодорожные пути подорваны в Брянской области

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В Брянской области снова подорвали ж/д пути, передает РЕН ТВ
В Брянской области снова подорвали ж/д пути, передает РЕН ТВ Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел еще один подрыв ж/д путей. На место выехали оперативники, сообщили источники. 

«Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52 мск», — заявил источник. Его слова передает телеканал РЕН ТВ. В этот момент по железнодорожным путям следовал путеизмерительный поезд. В результате происшествия никто не пострадал, сам состав не получил повреждений.

В ночь с 31 мая на 1 июня в области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадал 71 человек, еще семеро погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку. Трагедия классифицирована как теракт. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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В Брянской области на перегоне Унеча — Жеча произошел еще один подрыв ж/д путей. На место выехали оперативники, сообщили источники.  «Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52 мск», — заявил источник. Его слова передает телеканал РЕН ТВ. В этот момент по железнодорожным путям следовал путеизмерительный поезд. В результате происшествия никто не пострадал, сам состав не получил повреждений. В ночь с 31 мая на 1 июня в области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадал 71 человек, еще семеро погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку. Трагедия классифицирована как теракт. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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