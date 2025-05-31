Пермских следователей заинтересовали причины гибели людей в водоемах

В Прикамье устанавливаются причины гибели людей на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах. В городе Чернушка и в поселке Ильинский проводятся процессуальные проверки по факту гибели женщины и мужчины, тела которых обнаружены в реке Кемаль и пруду села Трунок», — написано в telegram-канале ведомства.
URA.RU ранее писало, что 31 мая в Ильинском округе из реки извлекли тело женщины с признаками утопления. Личность погибшей еще не установлена. А 1 июня в пруду реки Трунок под Чернушкой обнаружили труп 44-летнего мужчины.
Жителям Пермского края напомнили об элементарных правила безопасности во время отдыха у воды:
- убедитесь, что место для купания специально оборудовано;
- употребление алкоголя перед купанием запрещено;
- зачастую к трагедии приводят заплывы на дальние дистанции, переохлаждение организма, разрывы надувных плавсредств и прыжки с высоты и в незнакомых местах.
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