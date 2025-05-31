31 мая 2025

Пермских следователей заинтересовали причины гибели людей в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели запрещают пермякам купаться в необорудованных для этого местах
Спасатели запрещают пермякам купаться в необорудованных для этого местах Фото:

В Прикамье устанавливаются причины гибели людей на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах. В городе Чернушка и в поселке Ильинский проводятся процессуальные проверки по факту гибели женщины и мужчины, тела которых обнаружены в реке Кемаль и пруду села Трунок», — написано в telegram-канале ведомства.

URA.RU ранее писало, что 31 мая в Ильинском округе из реки извлекли тело женщины с признаками утопления. Личность погибшей еще не установлена. А 1 июня в пруду реки Трунок под Чернушкой обнаружили труп 44-летнего мужчины.

Жителям Пермского края напомнили об элементарных правила безопасности во время отдыха у воды:

  • убедитесь, что место для купания специально оборудовано;
  • употребление алкоголя перед купанием запрещено;
  • зачастую к трагедии приводят заплывы на дальние дистанции, переохлаждение организма, разрывы надувных плавсредств и прыжки с высоты и в незнакомых местах.

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В Прикамье устанавливаются причины гибели людей на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в водоемах. В городе Чернушка и в поселке Ильинский проводятся процессуальные проверки по факту гибели женщины и мужчины, тела которых обнаружены в реке Кемаль и пруду села Трунок», — написано в telegram-канале ведомства. URA.RU ранее писало, что 31 мая в Ильинском округе из реки извлекли тело женщины с признаками утопления. Личность погибшей еще не установлена. А 1 июня в пруду реки Трунок под Чернушкой обнаружили труп 44-летнего мужчины. Жителям Пермского края напомнили об элементарных правила безопасности во время отдыха у воды:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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