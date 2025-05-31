В Прикамье в пруду реки Трунок утонул мужчина

В пруду села Трунок на территории Прикамья утонул мужчина. Инцидент произошел днем 1 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В оперативную дежурную смену <...> поступила информация о происшествии на пруду реки Трунок в одноименном селе. В результате погиб один человек (мужчина)», — указано в telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работали семь спасателей, были привлечены две единицы техники. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться.
URA.RU уже писало, что ранее из воды достали тело пропавшего рыбака. На берегу оставались только его вещи. До этого подобный инцидент произошел на Сылве в районе села Каширино.
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