31 мая 2025

В Прикамье в пруду реки Трунок утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины происшествия устанавливаются (архивное фото)
Причины происшествия устанавливаются (архивное фото) Фото:

В пруду села Трунок на территории Прикамья утонул мужчина. Инцидент произошел днем 1 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В оперативную дежурную смену <...> поступила информация о происшествии на пруду реки Трунок в одноименном селе. В результате погиб один человек (мужчина)», — указано в telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работали семь спасателей, были привлечены две единицы техники. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться.

URA.RU уже писало, что ранее из воды достали тело пропавшего рыбака. На берегу оставались только его вещи. До этого подобный инцидент произошел на Сылве в районе села Каширино.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пруду села Трунок на территории Прикамья утонул мужчина. Инцидент произошел днем 1 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В оперативную дежурную смену <...> поступила информация о происшествии на пруду реки Трунок в одноименном селе. В результате погиб один человек (мужчина)», — указано в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работали семь спасателей, были привлечены две единицы техники. В причинах произошедшего еще предстоит разобраться. URA.RU уже писало, что ранее из воды достали тело пропавшего рыбака. На берегу оставались только его вещи. До этого подобный инцидент произошел на Сылве в районе села Каширино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...