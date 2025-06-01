Пострадавшего при ЧП в Брянской области младенца доставляют в больницу санавиацией. Видео

Пострадавшего в Брянской области младенца доставляют в больницу санавиацией
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Младенца доставили в клинику доктора Рошаля
Младенца доставили в клинику доктора Рошаля Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Четырехмесячного ребенка, пострадавшего в результате происшествия под Брянском, экстренно доставили в московскую Клинику доктора Рошаля. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. 

«Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в Москву», — сообщил Кузнецов. По данным столичного Депздрава, у пострадавшего младенца зафиксированы многочисленные травмы различной степени тяжести. Транспортировку осуществила специальная авиамедицинская бригада центра медицины катастроф.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, что привело к крушению пассажирского поезда №86. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию теракта, заявив о преднамеренном подрыве мостовой конструкции.

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Четырехмесячного ребенка, пострадавшего в результате происшествия под Брянском, экстренно доставили в московскую Клинику доктора Рошаля. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.  «Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в Москву», — сообщил Кузнецов. По данным столичного Депздрава, у пострадавшего младенца зафиксированы многочисленные травмы различной степени тяжести. Транспортировку осуществила специальная авиамедицинская бригада центра медицины катастроф. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, что привело к крушению пассажирского поезда №86. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию теракта, заявив о преднамеренном подрыве мостовой конструкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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