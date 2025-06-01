Четырехмесячного ребенка, пострадавшего в результате происшествия под Брянском, экстренно доставили в московскую Клинику доктора Рошаля. Об этом сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
«Младенца, пострадавшего при ЧП под Брянском, доставили в Москву», — сообщил Кузнецов. По данным столичного Депздрава, у пострадавшего младенца зафиксированы многочисленные травмы различной степени тяжести. Транспортировку осуществила специальная авиамедицинская бригада центра медицины катастроф.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, что привело к крушению пассажирского поезда №86. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию теракта, заявив о преднамеренном подрыве мостовой конструкции.
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