Продюсер объяснил, как скандалы сына отразились на Кадышевой

Народная любимица Надежда Кадышева не пострадала от всей той шумихи, которая поднимается вокруг ее семьи и сына Григория Костюка. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился продюсер Павел Рудченко.
«Скандалы есть у многих артистов с детьми, но, как мы видим, это далеко не каждому это прибавляет популярности. Эти артисты не заходили даже в топ-5 новостей повестки. В случае с Надеждой Кадышевой, конечно, в общую копилку инфоподов это попадает. Но в целом скандалы сына, скорее, интересны на волне именно возросшей популярности певицы», — пояснил собеседник агентства.
Надежда Кадышева в мае в четыре раза обогнала своих коллег по количеству публикацией. Согласно данным «Дзена», количество упоминаний народницы в 1,5 раза больше Егора Крида, в 2,5 раза больше SHAMAN'а и в 4,4 раза больше Басты. Взлетевшая популярность позволила певице повысить свои гонорары. В свое 66-летие, которое артистка отмечает 1 июня, она вошла с гонорарами в 20 млн рублей. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с агентством заявил, что с такой популярностью можно и все 50 млн рублей ставить.
А пока у звездной мамы гонорары растут как на дрожжах, ее единственный сын Григорий не вылезает из скандалов. Мужчину обвиняют в том, что он обманным путем занимает миллионы и не отдает их. Кроме того, Костюк уклоняется от своих отцовских обязанностей.
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