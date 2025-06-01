«Она ничего не делала»: раскрыт секрет сверхпопулярности Кадышевой

Певица Надежда Кадышева, которая в мае обогнала по количеству публикаций SHAMAN, Басту и Крида, обязана своей вновь обретенной популярности случаю. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился продюсер Павел Рудченко.
«Сейчас Кадышева вошла в список топовых исполнителей, причем для этого она по сути ничего и не делала. То есть ей, по-хорошему, просто улыбнулась удача. Благодаря этому ее имя возродилось и встало на первые места. Кадышева сегодня действительно отодвинула своих коллег по цеху, которые регулярно производят материал. При этом сама она этим похвастаться не может. Она "едет" на старом материале», — поясняет эксперт.
Надежда Никитична, которая 1 июня отмечает 66-летие, влетела в чарты и сердца слушателей со своим треком «Плывет веночек», который завирусился в Сети. Благодаря этому ее аудитория расширились, «обросла» зумерами, и теперь билеты на концерт народницы едва ли можно достать. Впрочем, это второе дыхание в карьере вполне объяснимо.
«Кадышева может заряжать зал, делиться эмоциями, она вкладывает душу и сердце в исполнение. И ее материал действительно сейчас необходим с учетом того, что особо культивируется возвращение к нашим корням народным, в том числе и фольклору», — резюмировал Рудченко.
Одновременно с возросшей популярностью вокруг имени Кадышевой появились и скандалы. Всему виной — поведение ее сына.
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