31 мая 2025

Ливни, грозы, град и ветер: в Прикамье объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило о грозах, граде и штормовом ветре в Пермском крае 21 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков призывают к предельной бдительности в период непогоды
Пермяков призывают к предельной бдительности в период непогоды Фото:

На территории Пермского края в понедельник, 2 июня, ожидаются грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Прикамье 2 июня прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — ливни, грозы, град, порывы ветра 17-22 м/с. Установится аномально жаркая погода», — указано в telegram-канале ведомства.

Спасатели советуют пермякам воздержаться от прогулок и поездок в период непогоды. Настоятельно рекомендуется в такие моменты отключать электрические приборы от электросети и плотно закрывать окна. Находясь на открытом воздухе, следует избегать нахождения под высокими деревьями и вблизи ЛЭП.

Вечером 1 июня регион накрыло мощным ливнем с градом. Жители Соликамска и Чайковского жаловались на проблемы с электричеством и затопленные улицы.

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На территории Пермского края в понедельник, 2 июня, ожидаются грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В Прикамье 2 июня прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — ливни, грозы, град, порывы ветра 17-22 м/с. Установится аномально жаркая погода», — указано в telegram-канале ведомства. Спасатели советуют пермякам воздержаться от прогулок и поездок в период непогоды. Настоятельно рекомендуется в такие моменты отключать электрические приборы от электросети и плотно закрывать окна. Находясь на открытом воздухе, следует избегать нахождения под высокими деревьями и вблизи ЛЭП. Вечером 1 июня регион накрыло мощным ливнем с градом. Жители Соликамска и Чайковского жаловались на проблемы с электричеством и затопленные улицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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