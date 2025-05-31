Ливни, грозы, град и ветер: в Прикамье объявлено штормовое предупреждение

На территории Пермского края в понедельник, 2 июня, ожидаются грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В Прикамье 2 июня прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах — ливни, грозы, град, порывы ветра 17-22 м/с. Установится аномально жаркая погода», — указано в telegram-канале ведомства.
Спасатели советуют пермякам воздержаться от прогулок и поездок в период непогоды. Настоятельно рекомендуется в такие моменты отключать электрические приборы от электросети и плотно закрывать окна. Находясь на открытом воздухе, следует избегать нахождения под высокими деревьями и вблизи ЛЭП.
Вечером 1 июня регион накрыло мощным ливнем с градом. Жители Соликамска и Чайковского жаловались на проблемы с электричеством и затопленные улицы.
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