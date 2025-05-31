Регион захлестнуло непогодой
Из-за мощнейшего ливня и града, обрушившихся на Прикамье вечером 1 июня, многие домовладения остались без света. Улицы городов затопило, сообщают местные жители.
«В некоторых районах были сломаны деревья и оборваны линии электропередач. Сейчас многие сидят без света. Множество улиц затопило дождевой водой», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал «Пермское чтиво».
Фронт продвигается к краевому центру. Ожидается, что непогода доберется до Перми в районе 21:00 — 22:00.
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