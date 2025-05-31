31 мая 2025

Мощный ливень с градом обрушился на Пермский край. Видео

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Регион захлестнуло непогодой
Регион захлестнуло непогодой Фото:

Из-за мощнейшего ливня и града, обрушившихся на Прикамье вечером 1 июня, многие домовладения остались без света. Улицы городов затопило, сообщают местные жители.

«В некоторых районах были сломаны деревья и оборваны линии электропередач. Сейчас многие сидят без света. Множество улиц затопило дождевой водой», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал «Пермское чтиво».

Фронт продвигается к краевому центру. Ожидается, что непогода доберется до Перми в районе 21:00 — 22:00.

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Из-за мощнейшего ливня и града, обрушившихся на Прикамье вечером 1 июня, многие домовладения остались без света. Улицы городов затопило, сообщают местные жители. «В некоторых районах были сломаны деревья и оборваны линии электропередач. Сейчас многие сидят без света. Множество улиц затопило дождевой водой», — со ссылкой на очевидцев передает telegram-канал «Пермское чтиво». Фронт продвигается к краевому центру. Ожидается, что непогода доберется до Перми в районе 21:00 — 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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