01 июня 2025

Дроны из фур попытались атаковали регионы России: как это произошло

Несколько единиц авиатехники загорелись из-за атак на военные аэродромы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ использовали фуры для перевозки беспилотников
ВСУ использовали фуры для перевозки беспилотников Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Возгорание нескольких единиц авиатехники произошло на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате терактов. Все они потушены, сообщили в Минобороны России. По некоторой информации, атака БПЛА производилась из фур. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Что произошло в Иркутской области

В Иркутской области с фуры были запущены дроны. Информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям — нет.

Источник в правоохранительных органов сообщил, что сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний. Информацию передает "Интерфакс".

В Иркутской области это первая в Сибири атака дронов на военную часть. Параллельно аналогичному нападению подверглись объекты в Мурманской области, что свидетельствует о скоординированном характере атак.

В Мурманской области велась атака из фуры

Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Mash. По предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить. Официальной информации о фуре не было.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. На месте работают равоохранители и экстренные службы. Чибис экстренно выехал в Оленегорск.

В Амурской области перевозившая дроны фура не взорвалась

По данным telegram-канала Baza, в Амурской области фура, перевозившая украинские дроны, не доехала до места назначения и взорвалась. Губернатор Амурской области Василий Орлов написал, что на трассе 1 июня на трассе «Чита — Хабаровск», в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем.

Военная прокуратура взяла на контроль расследование атак

Главная военная прокуратура организовала проверку инцидентов с нападениями на военные объекты в пяти регионах. Сотрудники ведомства уже направлены на места происшествий для сбора доказательств. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры. Минобороны квалифицировало эти действия как теракты против военной инфраструктуры.

Украина не предупредила США о готовящейся атаке

По данным CBS News, американская администрация не получала уведомлений от Киева о планируемых ударах по России. Официальные представители Белого дома отказались комментировать данную информацию.

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Возгорание нескольких единиц авиатехники произошло на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате терактов. Все они потушены, сообщили в Минобороны России. По некоторой информации, атака БПЛА производилась из фур. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Что произошло в Иркутской области В Иркутской области с фуры были запущены дроны. Информацию подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям — нет. Источник в правоохранительных органов сообщил, что сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний. Информацию передает "Интерфакс". В Иркутской области это первая в Сибири атака дронов на военную часть. Параллельно аналогичному нападению подверглись объекты в Мурманской области, что свидетельствует о скоординированном характере атак. В Мурманской области велась атака из фуры Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Mash. По предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить. Официальной информации о фуре не было. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. На месте работают равоохранители и экстренные службы. Чибис экстренно выехал в Оленегорск. В Амурской области перевозившая дроны фура не взорвалась По данным telegram-канала Baza, в Амурской области фура, перевозившая украинские дроны, не доехала до места назначения и взорвалась. Губернатор Амурской области Василий Орлов написал, что на трассе 1 июня на трассе «Чита — Хабаровск», в районе пгт Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия. Ситуация находится под контролем. Военная прокуратура взяла на контроль расследование атак Главная военная прокуратура организовала проверку инцидентов с нападениями на военные объекты в пяти регионах. Сотрудники ведомства уже направлены на места происшествий для сбора доказательств. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры. Минобороны квалифицировало эти действия как теракты против военной инфраструктуры. Украина не предупредила США о готовящейся атаке По данным CBS News, американская администрация не получала уведомлений от Киева о планируемых ударах по России. Официальные представители Белого дома отказались комментировать данную информацию.
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