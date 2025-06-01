Живущая на 2500 рублей в месяц Наталья Штурм купила себе трехэтажный дом

Певица Наталья Штурм принимает поздравления: она купила в Подмосковье трехэтажный дом. Артистка похвасталась, что приобрела недвижимость без ипотеки и кредитов. В разговоре с URA.RU звезда раскрыла подробности, как ей удалось это сделать. По словам Натальи, она привыкла экономить, в том числе и на еде: в месяц у нее выходит на продукты порядка 2500 рублей.
«Продукты — одна из значительных статей расходов. А мне мало, что нужно для комфортного состояния: орешки кешью и оздоровительный чай из трав. Алкоголь я не пью больше 20 лет. Да и триллер по телевизору. На такой "диете" я и купила себе дом. По сусекам там и тут я и накопила на дом», — делится собеседница агентства.
Не нужно исполнительнице и на одежду: благодаря своему статусу ей предлагают бартерные условия, от которых она не отказывается. Таким образом экономится еще львиная доля расходов. Единственная «слабость» Натальи — путешествия. Но и тут она нашла способ сэкономить: артистка отказалась от «путевок» и туров. Своим ходом с помощью специального «консьержа» получается выгоднее.
В трехэтажном доме Штурм пять спален, гостиная-кухня, кабинет, две гардеробных, три санузла, прачечная, сауна, тренажерный зал. Жить в нем она будет с дочкой и двумя внуками. При этом сдавать московскую квартиру артистка не собирается. По словам Натальи, она будет туда сбегать.
«Я хочу иметь место для отдыха! Понятно, что эта квартира могла бы приносить хороший доход за аренду, но нет. Я давно не жила с кем-то вместе, поэтому этот факт меня немного триггерит. А мне нужна свобода», — разоткровенничалась певица.
С мыслью о свободе Наталья выбирала и дом: одна из ключевых составляющих для нее была — количество санузлов. Если было условно семь комнат, но один санузел, такой вариант она даже не рассматривала. По словам певицы, ей важно, чтобы никто из родных не стоял в очереди.
Наталья призналась, что сейчас живет в свое удовольствие. Она открыла для себя способы заработка на вкладах, поэтому сейчас даже не сильно заботится отсутствием гастрольной деятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.