«Пил и тратил деньги на казино»: Штурм раскрыла правду о бывшем муже

Певица Наталья Штурм: мой бывший муж был алкоголиком и игроманом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Штурм откровенно заговорила о личном
Наталья Штурм откровенно заговорила о личном Фото:

Певица Наталья Штурм спустя год после официального развода со вторым мужем бизнесменом Игорем Павловым раскрыла всю правду о нем. В беседе с URA.RU звезда честно рассказала, что ей пришлось пережить в том союзе. Оказалось, что состоятельный бизнесмен.. сидел у нее на шее.

«Он был намного состоятельнее меня. Но и у меня в тот период было достаточно много концертов. Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — сказала, как отрезала Штурм.

Певица призналась, что тогда она была еще не сильно опытная и не понимала, что мужчина ей манипулирует, в том числе и «разводя» на деньги. Сейчас Штурм с содроганием вспоминает, какие подарки делала своему состоятельному супругу.

«Я доказывала ему свою любовь, преподнося дорогие подарки. Дарила ему люксовые костюмы, хрустальные графины, рюмки и так далее. Все за баснословные деньги. Я даже оплачивала наши поездки за границу. Однажды он выиграл в казино 30 тысяч долларов. Я спросила, полетим ли мы на Сейшелы. На что он мне ответил: „Мышань (он меня так звал), смотри, у тебя были два концерта, вот мы и полетим в Лондон на эти деньги, а еще хватит мне займы закрыть“», — вспомнила Штурм.

В итоге четыре года брака обернулись кошмаром для певицы. От бывшего мужа по итогу не осталось ничего: одни резиновые тапки, шутит Наталья. «Он подчистую все у меня забрал! Даже мебель. Поэтому не надо говорить, что мне кто-то что-то дал. Клянусь, я бы взяла с удовольствием дом или машину или что-нибудь. Но не было такого!» — резюмировала певица.

Наталья была дважды замужем. От брака с Сергеем Деевым у нее родилась дочь Елена, а от союза со вторым супругом — сын Арсений. Сейчас Штурм счастливая бабушка двух внуков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Наталья Штурм спустя год после официального развода со вторым мужем бизнесменом Игорем Павловым раскрыла всю правду о нем. В беседе с URA.RU звезда честно рассказала, что ей пришлось пережить в том союзе. Оказалось, что состоятельный бизнесмен.. сидел у нее на шее. Певица призналась, что тогда она была еще не сильно опытная и не понимала, что мужчина ей манипулирует, в том числе и «разводя» на деньги. Сейчас Штурм с содроганием вспоминает, какие подарки делала своему состоятельному супругу. «Я доказывала ему свою любовь, преподнося дорогие подарки. Дарила ему люксовые костюмы, хрустальные графины, рюмки и так далее. Все за баснословные деньги. Я даже оплачивала наши поездки за границу. Однажды он выиграл в казино 30 тысяч долларов. Я спросила, полетим ли мы на Сейшелы. На что он мне ответил: „Мышань (он меня так звал), смотри, у тебя были два концерта, вот мы и полетим в Лондон на эти деньги, а еще хватит мне займы закрыть“», — вспомнила Штурм. В итоге четыре года брака обернулись кошмаром для певицы. От бывшего мужа по итогу не осталось ничего: одни резиновые тапки, шутит Наталья. «Он подчистую все у меня забрал! Даже мебель. Поэтому не надо говорить, что мне кто-то что-то дал. Клянусь, я бы взяла с удовольствием дом или машину или что-нибудь. Но не было такого!» — резюмировала певица. Наталья была дважды замужем. От брака с Сергеем Деевым у нее родилась дочь Елена, а от союза со вторым супругом — сын Арсений. Сейчас Штурм счастливая бабушка двух внуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...