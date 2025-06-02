«Пил и тратил деньги на казино»: Штурм раскрыла правду о бывшем муже

Певица Наталья Штурм спустя год после официального развода со вторым мужем бизнесменом Игорем Павловым раскрыла всю правду о нем. В беседе с URA.RU звезда честно рассказала, что ей пришлось пережить в том союзе. Оказалось, что состоятельный бизнесмен.. сидел у нее на шее.
«Он был намного состоятельнее меня. Но и у меня в тот период было достаточно много концертов. Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — сказала, как отрезала Штурм.
Певица призналась, что тогда она была еще не сильно опытная и не понимала, что мужчина ей манипулирует, в том числе и «разводя» на деньги. Сейчас Штурм с содроганием вспоминает, какие подарки делала своему состоятельному супругу.
«Я доказывала ему свою любовь, преподнося дорогие подарки. Дарила ему люксовые костюмы, хрустальные графины, рюмки и так далее. Все за баснословные деньги. Я даже оплачивала наши поездки за границу. Однажды он выиграл в казино 30 тысяч долларов. Я спросила, полетим ли мы на Сейшелы. На что он мне ответил: „Мышань (он меня так звал), смотри, у тебя были два концерта, вот мы и полетим в Лондон на эти деньги, а еще хватит мне займы закрыть“», — вспомнила Штурм.
В итоге четыре года брака обернулись кошмаром для певицы. От бывшего мужа по итогу не осталось ничего: одни резиновые тапки, шутит Наталья. «Он подчистую все у меня забрал! Даже мебель. Поэтому не надо говорить, что мне кто-то что-то дал. Клянусь, я бы взяла с удовольствием дом или машину или что-нибудь. Но не было такого!» — резюмировала певица.
Наталья была дважды замужем. От брака с Сергеем Деевым у нее родилась дочь Елена, а от союза со вторым супругом — сын Арсений. Сейчас Штурм счастливая бабушка двух внуков.
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