В Тюменской области значительно выросла цена сыра

В Тюменской области подорожал сыр. В апреле 2025 года его стоимость увеличилась на 20%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
«В апреле 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюменской области до 20% подорожал сыр… Значительнее всего выросли цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 20% (с 879 рублей до 1 тысячи за килограмм), на втором месте — национальные сыры и брынза (+18,5%, с 728,5 рубля до 863 рублей за килограмм), а на третьем — плавленые сыры (+8,5%, с 721,8 рубля до 782,7 за килограмм)», — рассказал Морковкин РБК Тюмень.
По словам его коллеги Петра Щербаченко, такой рост цен на сыр связан с удорожанием содержания скота, ветеринарных услуг, корма и, как следствие молока. Помимо этого, повлияли затраты на транспорт, логистику, упаковку и импортные компоненты.
Ранее URA.RU писало, что вопреки мировой тенденции, в Тюмени дешевеют продукты. Так, всего за месяц цена на огурцы упала на 90 рублей, на сосиски — на 70 рублей, а на детское питание с мясом — на 57 рублей.
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