01 июня 2025

В многоквартирный дом в Курске влетели обломки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курске заметили возгорания во время отражения атаки ВСУ
В Курске заметили возгорания во время отражения атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курске обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. По его словам, в частном секторе и гараже начались возгорания.

«Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — сообщил Хинштейн в telegram-канале. О пострадавших информации не поступало.

На месте работают оперативные службы, возгорания ликвидируются. Перед этим администрация Курской области сообщала о работе ПВО. В регионе была объявлена ракетная опасность и опасность атаки дронов.

Россия столкнулась с налетом дронов и снарядов ВСУ в ночь на 2 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении атаки Украины на регионы.

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В Курске обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. По его словам, в частном секторе и гараже начались возгорания. «Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — сообщил Хинштейн в telegram-канале. О пострадавших информации не поступало. На месте работают оперативные службы, возгорания ликвидируются. Перед этим администрация Курской области сообщала о работе ПВО. В регионе была объявлена ракетная опасность и опасность атаки дронов. Россия столкнулась с налетом дронов и снарядов ВСУ в ночь на 2 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении атаки Украины на регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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