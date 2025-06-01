В многоквартирный дом в Курске влетели обломки БПЛА

В Курске обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн. По его словам, в частном секторе и гараже начались возгорания.
«Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — сообщил Хинштейн в telegram-канале. О пострадавших информации не поступало.
На месте работают оперативные службы, возгорания ликвидируются. Перед этим администрация Курской области сообщала о работе ПВО. В регионе была объявлена ракетная опасность и опасность атаки дронов.
Россия столкнулась с налетом дронов и снарядов ВСУ в ночь на 2 июня. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении атаки Украины на регионы.
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