Многомиллионный долг депутата перед пермским заводом продан с дисконтом

Долг депутата заксобрания Пермского края Вагаршака Сарксяна перед заводом «Камасталь» на сумму более 66,2 млн продан за 5,9 млн рублей. Права требования перешли вологодскому юристу Леониду Денисову, следует из материалов банкротного дела парламентария.
«В мае по ходатайству ФНС Арбитражный суд возобновил рассмотрение дела о банкротстве Сарксяна. Требования завода „Камасталь“ к политику и экс-директору завода на сумму 66,2 млн рублей проданы с торгов в январе 2025 года за 5,99 млн рублей. Новым кредитором стал вологодский юрист Леонид Денисов, управляющий несколькими юридическими и девелоперскими компаниями», — материалы дела цитирует properm.ru.
7 мая суд удовлетворил ходатайство Денисова о процессуальном правопреемстве. Изначально задолженность Сарксяна перед «Камасталью» составляла 84,5 млн рублей. Помимо этого, в числе кредиторов депутата значатся пять банков и юрист Сергей Обидин. 21 мая финансовый управляющий Сарксяна опубликовал план реструктуризации долгов депутата, который теперь предстоит рассмотреть кредиторам.
Дело о банкротстве было приостановлено из-за параллельного судебного процесса по иску Генпрокуратуры к экс-бенефициарам «Мотовилихинских заводов», где Сарксян занимал пост исполнительного директора в 2011-2016 годах. Суд частично удовлетворил требования о взыскании 2,7 млрд рублей ущерба, но отказал в дополнительных 1,2 млрд рублей мораторных процентов.
Ранее URA.RU рассказывало, что долг завода «Камасталь» в 4,7 млрд рублей продали на аукционе за 500 тысяч рублей. Купил его бизнесмен-таксист.
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