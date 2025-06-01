В ХМАО всего за месяц значительно подорожали продукты

В ХМАО заметно подорожали продукты. Так, всего за месяц цена на сливочное масло поднялась на 92 рубля (+6,7%), на чай — на 53 рубля (3,6%), на сметану — на 28 рублей (+7,1%), а на вареную колбасу — на 25 (4,1%). Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.
«22-28 апреля. Масло сливочное килограмм: 1369 рублей. Чай черный байховый килограмм: 1464 рубля. Сметана килограмм: 394 рубля. Колбаса вареная килограмм: 607 рублей… 20-26 мая. Масло сливочное килограмм: 1461 рубль. Чай черный байховый килограмм: 1517 рублей. Сметана килограмм: 422 рубля. Колбаса вареная килограмм: 632 рубля», — написано в аналитических материалах.
Помимо этого подорожали: творог на 20 рублей (+3,7%), сухие детские смеси на 18 рублей (+1,2%), свекла на 17 рублей (+21,7%), лук на 14 рублей (+20) и морковь на 11 рублей (+18,6%). Также есть и продукты, которые упали в цене: помидоры на 43 (-14,7%), гречка на 12 рублей (-9,4%), бананы на 16 (-9%), огурцы на 9 рублей (-4,8%) и сыр на 36 рублей (-3,5%). Остальные продукты подорожали незначительно.
Во время обсуждения программ долголетия на заседании думы ХМАО депутат Михаил Сердюк резко осудил качество питания для парламентариев. Он пожаловался, что в буфете отсутствуют полезные продукты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!