Латвия решила не пускать россиян в собственное жилье в стране

Латвия запретила въезд россиянам, владеющим домами возле стратегических объектов
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Служба безопасности Латвии внесла некоторых россиян в «черный список»
Служба безопасности Латвии внесла некоторых россиян в «черный список» Фото:

Латвийские власти ограничили въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в непосредственной близости от стратегически важных объектов. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3. 

«На основании полученной информации о рисках Служба государственной безопасности в последние годы провела несколько проверок граждан России, владеющих недвижимостью в Латвии вблизи стратегически важных объектов. В ряде случаев в результате проверок служба выявила риски, которые граждане России представляют для национальной безопасности Латвии», — передал телеканал. Там добавили, что, по рекомендации Службы государственной безопасности эти российские граждане были внесены в «черный список» — перечень иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее страны Балтии ужесточали ограничения в отношении России. В мае 2025 года Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию через свое воздушное пространство.

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Латвийские власти ограничили въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в непосредственной близости от стратегически важных объектов. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.  «На основании полученной информации о рисках Служба государственной безопасности в последние годы провела несколько проверок граждан России, владеющих недвижимостью в Латвии вблизи стратегически важных объектов. В ряде случаев в результате проверок служба выявила риски, которые граждане России представляют для национальной безопасности Латвии», — передал телеканал. Там добавили, что, по рекомендации Службы государственной безопасности эти российские граждане были внесены в «черный список» — перечень иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Ранее страны Балтии ужесточали ограничения в отношении России. В мае 2025 года Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию через свое воздушное пространство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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