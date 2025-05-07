07 мая 2025

Pravda: три страны запретили пролет правительству Словакии в Москву

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Самолету закрыли воздушное пространство
Самолету закрыли воздушное пространство Фото:
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Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию через свое воздушное пространство. Об этом сообщают дипломатические источники, а также информацию подтверждает МИД Латвии. Об этом сообщило словацкое издание.

«МИД Латвии подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. По информации издания из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — говорится в сообщении на сайте издания Pravda. Представители латвийского МИДа предоставили это заявление посольству Латвии в Вене.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта, который направлялся в Россию. По его словам, в настоящее время ведется поиск альтернативного маршрута для совершения визита. Политик расценил действия стран Балтии как сознательную попытку сорвать его визит в РФ.

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Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию через свое воздушное пространство. Об этом сообщают дипломатические источники, а также информацию подтверждает МИД Латвии. Об этом сообщило словацкое издание. «МИД Латвии подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. По информации издания из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония», — говорится в сообщении на сайте издания Pravda. Представители латвийского МИДа предоставили это заявление посольству Латвии в Вене. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта, который направлялся в Россию. По его словам, в настоящее время ведется поиск альтернативного маршрута для совершения визита. Политик расценил действия стран Балтии как сознательную попытку сорвать его визит в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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