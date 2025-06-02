Житель Липецкой области ранен беспилотником ВСУ

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Беспилотники сбиты в Липецкой области
Беспилотники сбиты в Липецкой области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Липецкой области получил ранение при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что в ночь на 2 июня над регионом были уничтожены 27 беспилотников. «Жертв нет. Один человек в Лебедянском районе получил легкое ранение, угрозы жизни нет», — написал Артамонов в Telegram.

Кроме того, в Лебедяни при падении беспилотника осколками задело два дома, выбиты стекла. Артамонов предупредил, что жители могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.

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Житель Липецкой области получил ранение при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в ночь на 2 июня над регионом были уничтожены 27 беспилотников. «Жертв нет. Один человек в Лебедянском районе получил легкое ранение, угрозы жизни нет», — написал Артамонов в Telegram. Кроме того, в Лебедяни при падении беспилотника осколками задело два дома, выбиты стекла. Артамонов предупредил, что жители могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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