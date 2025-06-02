Житель Липецкой области ранен беспилотником ВСУ

Житель Липецкой области получил ранение при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ночь на 2 июня над регионом были уничтожены 27 беспилотников. «Жертв нет. Один человек в Лебедянском районе получил легкое ранение, угрозы жизни нет», — написал Артамонов в Telegram.
Кроме того, в Лебедяни при падении беспилотника осколками задело два дома, выбиты стекла. Артамонов предупредил, что жители могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА.
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