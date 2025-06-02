В МИД надеются на серьезное отношение Украины к предложениям России о мире

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Российская сторона предложит меморандум на переговорах
Российская сторона предложит меморандум на переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия выразила надежду, что Украина проявит серьезный подход к рассмотрению предложений Москвы по потенциальному прекращению огня в ходе переговоров, которые пройдут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Президент Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум <...>. И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости. 

Руденко указал, что в меморандуме будут отражены вопросы, касающиеся параметров потенциального перемирия. По его словам, этот документ послужит базой для переговоров.

Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры России и Украины. Руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва также получила от Киева проект меморандума по мирному разрешению конфликта. Документ предоставлен на украинском и английском языках, передает «Национальная служба новостей».

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Россия выразила надежду, что Украина проявит серьезный подход к рассмотрению предложений Москвы по потенциальному прекращению огня в ходе переговоров, которые пройдут сегодня в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Президент Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум <...>. И мы надеемся, что украинская сторона отнесется к этому серьезно», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости.  Руденко указал, что в меморандуме будут отражены вопросы, касающиеся параметров потенциального перемирия. По его словам, этот документ послужит базой для переговоров. Сегодня в Стамбуле состоятся переговоры России и Украины. Руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва также получила от Киева проект меморандума по мирному разрешению конфликта. Документ предоставлен на украинском и английском языках, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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