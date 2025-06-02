Хинштейн показал последствия ночной атаки беспилотников на Курск. Фото

Дроны ВСУ повредили жилые дома и кожвендиспансер в Курске
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Оперативные службы ликвидируют последствия ночной атаки на Курск
Оперативные службы ликвидируют последствия ночной атаки на Курск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три частных и один многоквартирный дом, гараж и кожвендиспансер повреждены в Курске в результате ночного налета беспилотников ВСУ. Последствия атаки 2 июня показал в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Погибших и пострадавших нет. В здании кожно-венерологического диспансера выбиты стекла, [повреждена] пристройка, [осколками] посечен фасад», — написал Хинштйен, приложив фото. По его словам, в ближайшее время будет проведен подомовой обход для уточнения нанесенного ущерба. Всем жителям, чьи дома пострадали, обещана помощь.

Хинштейн напомнил также о мерах безопасности. Он попросил жителей не брать подозрительные предметы в руки и не приближаться к ним, а обо всех подобных находках сразу сообщать по телефону 112.

Один многоквартирный дом пострадал в результате атаки дронов
Один многоквартирный дом пострадал в результате атаки дронов
Фото:
Также повреждены частные дома
Также повреждены частные дома
Фото:

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Три частных и один многоквартирный дом, гараж и кожвендиспансер повреждены в Курске в результате ночного налета беспилотников ВСУ. Последствия атаки 2 июня показал в своем telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Погибших и пострадавших нет. В здании кожно-венерологического диспансера выбиты стекла, [повреждена] пристройка, [осколками] посечен фасад», — написал Хинштйен, приложив фото. По его словам, в ближайшее время будет проведен подомовой обход для уточнения нанесенного ущерба. Всем жителям, чьи дома пострадали, обещана помощь. Хинштейн напомнил также о мерах безопасности. Он попросил жителей не брать подозрительные предметы в руки и не приближаться к ним, а обо всех подобных находках сразу сообщать по телефону 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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