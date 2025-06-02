Дворец Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры, проверяют саперы

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Сотрудники спецслужб осматривают территорию при помощи служебных собак (архивное фото)
Сотрудники спецслужб осматривают территорию при помощи служебных собак (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сотрудники служб безопасности проводят проверку дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, на наличие взрывных устройств и бомб. Об этом сообщил журналист РИА Новости.

«Сотрудники служб безопасности ведут исследование дворца Чираган в Стамбуле <...> на предмет бомбы и взрывного устройства», — передает корреспондент агентства. Он уточнил, что осмотр территории осуществляется с использованием служебных собак, а у входа во дворец установлены турникеты, через которые сотрудники службы безопасности будут проводить проверку всех посетителей.

Ранее у входа во дворец начали собираться представители СМИ. В 13:00 по московскому времени здесь запланировано проведение переговоров между делегациями России и Украины. 

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Сотрудники служб безопасности проводят проверку дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут переговоры России и Украины, на наличие взрывных устройств и бомб. Об этом сообщил журналист РИА Новости. «Сотрудники служб безопасности ведут исследование дворца Чираган в Стамбуле <...> на предмет бомбы и взрывного устройства», — передает корреспондент агентства. Он уточнил, что осмотр территории осуществляется с использованием служебных собак, а у входа во дворец установлены турникеты, через которые сотрудники службы безопасности будут проводить проверку всех посетителей. Ранее у входа во дворец начали собираться представители СМИ. В 13:00 по московскому времени здесь запланировано проведение переговоров между делегациями России и Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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