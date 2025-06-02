При обстреле Белгородской области погибла женщина и ранена девочка

Девочка-подросток получила минно-взрывную травму при обстреле поселка Пролетарского Белгородской области, еще одна мирная жительница погибла. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, всего за минувшие сутки ВСУ несколько раз обстреливали область и атаковали ее беспилотниками.
«В Ракитянском районе ... погибла мирная жительница. Пострадала 12-летняя девочка. С минно-взрывной травмой и баротравмой она доставлена в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков в Telegram.
Состояние ребенка средней степени тяжести. Один частный дом разрушен, еще три получили повреждения.
Также атакам дронов и обстрелам подверглись Белгород, Алексеевский муниципальный округ, Белгородский и Борисовский районы (в первом ранена женщина), Валуйский муниципальный округ и еще несколько территорий. В селе Архангельском Шебекинского района ранен боец подразделения «Орлан».
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