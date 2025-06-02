Увеличилось число пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 97
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Семь человек погибли в результате обрушения моста на пассажирский поезд
Семь человек погибли в результате обрушения моста на пассажирский поезд Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Количество пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области возросло до 97 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах. 

«По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — передают РИА Новости слова источника. Там добавили, что в медицинских учреждениях продолжают находиться 64 человека, среди которых четверо несовершеннолетних.

Автомобильный мост под Брянском обрушился на пассажирский поезд 1 июня. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что среди пострадавших были и дети.

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Количество пострадавших в результате обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области возросло до 97 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.  «По состоянию на утро понедельника, при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли», — передают РИА Новости слова источника. Там добавили, что в медицинских учреждениях продолжают находиться 64 человека, среди которых четверо несовершеннолетних. Автомобильный мост под Брянском обрушился на пассажирский поезд 1 июня. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что среди пострадавших были и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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