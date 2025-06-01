«Бесчеловечный акт террора»: в России скорбят и негодуют из-за подрыва моста в Брянской области

В Брянской области в ночь на 1 июня автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что мост подорвали. В результате этого пострадали 66 человек, из них трое — дети. Еще семеро — погибли. Как на трагедию отреагировали российские парламентарии и военкоры — в материале URA.RU.
Заявление Богомаза
Губернатор Брянской области сообщил, что все пострадавшие в результате аварии в Выгоничском районе незамедлительно доставлены в медучреждения. По его словам, среди госпитализированных есть восьмимесячный ребенок, он в тяжелом состоянии. Его направят в Москву для дальнейшего лечения. Кроме того были госпитализированы 47 человек, включая троих детей. Еще 22 раненных получают амбулаторную помощь.
Что сказали дипломаты РФ насчет трагедии
Развожаев: «Это бесчеловечный акт террора»
«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, подрыв не случайно совершили накануне Дня защиты детей — среди пострадавших есть взрослые и дети, которые направлялись из Климова в Москву.
Действия террористов не поддаются никакому оправданию. Совершая преступления против мирных и беззащитных людей, они бросают вызов всему цивилизованному миру, отметил Развожаев. Он передал соболезнования губернатору и жителям Брянской области и пожелал всем пострадавшим стойкости и скорейшего выздоровления. Севастопольский глава уверен, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание.
Клишас: «Украиной управляет террористическая группировка»
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Украина превратилась в террористический анклав после подрыва в Брянской области. Он отметил, что Киев уже давно лишился признаков государственности и ныне представляет собой территорию без четких границ, легитимных органов власти и действующих законов. «Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка», — отметил Клишас.
Для предотвращения подобных диверсий необходима организация буферной зоны, которая обеспечит защиту территорий РФ от проникновения диверсантов. Кроме того, Клишас заявил о необходимости проведения на Украине комплексных мер по денацификации, демилитаризации и переучреждению госинститутов — такие шаги призваны гарантировать безопасность россиян.
Гладков: «Подлый террор против мирных людей»
«Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей», — написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорее вернуться домой.
Цыденов: «Победа будет за нами!»
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил свои соболезнования семьям, потерявшим близких в результате трагедии. Он также пожелал скорейшего выздоровления, мужества и выдержки всем пострадавшим. По словам Цыденова, ответственность за это преступление несут те, кто преднамеренно совершил нападение на мирных граждан.
"Организаторы этой трагедии специально целились в мирных граждан нашей страны. Победа будет за нами! Каждый получит по заслугам!" — написал бурятский губернатор в telegram-канале.
Львова-Белова находится на связи с брянским омбудсменом
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и представители власти. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем telegram-канале выразила соболезнования семьям погибших. Она также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что среди них, к сожалению, есть дети. По словам омбудсмена, она поддерживает постоянный контакт с региональным уполномоченным Инной Мухиной.
Зайцев: «Страшно представить, какой ужас испытали пассажиры»
«Погибли и пострадали люди. Среди пострадавших есть дети. Страшно представить, какой ужас испытали пассажиры», — написал Зайцев в своем telegram-канале. Он отметил, что компетентные органы тщательно расследуют обстоятельства случившегося и привлекут виновных к ответственности.
Жога: «Такое сделать могли только нелюди»
"Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди!" — написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем telegram-канале.
Он отметил, что трагедия произошла в День защиты детей. Жога пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования родным погибших.
Валуев: «Самое страшное и дикое событие всегда смерть»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев написал в telegram-канале, что смерть всегда остается самым трагическим и пугающим событием. Сегодня уже не осталось сомнений относительно того, с кем ведет борьбу Россия.
"Нацизм, фашизм и терроризм переплелись с уродливую гидру, которую по привычке мы уже не можем идентифицировать по национальному признаку. Свидетельства наших людей, возвращенных из украинского плена, говорят сами за себя. Терроризм, понукаемый из-за рубежа, убивает мирных людей. Не щадит детей", — заявил депутат.
По его словам, особенно трагично, что жертвы оказались в этом поезде именно в День защиты детей. Подобное несправедливо и недопустимо. Валуев отметил, что людей, утративших совесть и честь, нужно уничтожать. В заключении он заявил, что Россия одержит победу.
Клычков: «Это очередной бесчеловечный теракт киевского режима»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сейчас идет расследование и устанавливаются все обстоятельства обрушения моста под Брянском. «Велика вероятность, что это очередной бесчеловечный теракт киевского режима. Наш враг, терпя поражения на поле боя, совершает преступления против мирного населения, атакует объекты инфраструктуры, тщетно пытается запугать нас», — написал он в telegram-канале.
По словам Клычкова, у Украины не получится запугать РФ. Он также отметил, что власти области окажут любую помощь, чтобы устранить последствия трагедии.
Пушилин: «У меня нет никаких сомнений»
«Ночью террористы (точную оценку дадут правоохранители, но у меня нет никаких сомнений) взорвали мост», — написал глава ДНР Денис Пушилин в telegram-канале. Он отметил, что жители Донбасса разделяют скорбь пострадавших и родных погибших.
Кобзев: «Выход здесь один — безоговорочная победа»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в данном случае о чести не может быть и речи. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.
"Таким поступкам нет и не может быть оправданий. Выход здесь один — полная и безоговорочная победа", — написал Кобзев в telegram-канале.
Что сказали военкоры
Сладков
«Есть, что комментировать. Не буду, не хочу навредить», — написал военкор Александр Сладков в telegram-канале. Он пожелал выдержки властям Брянской области, а пострадавшим — здоровья.
Котенок
Военный корреспондент Юрий Котенок написал в telegram-канале, что в РФ теракты теперь официально именуются «вмешательством в работу транспорта», что, по всей видимости, делается с целью избежать нагнетания обстановки и излишнего волнения в обществе. Взрывы, произошедшие в Брянской и Курской областях, значительно снижают значимость возможных переговоров с киевскими радикалами на турецкой площадке.
Реакция Украины
Народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артем Дмитрук со ссылкой на российские СМИ сообщил, что часть пассажиров не может самостоятельно покинуть вагоны поезда, слышны крики о помощи. «Это очередной шаг к миру по формуле (президент Украины Владимира — прим. URA.RU) Зеленского», — отметил он в telegram-канале. При этом, как напомнил Дмитрук, мирные переговоры по конфликту назначены на 2 июня.
Другие заявления
Партия «Коммунисты России»: «Справедливое возмездие настигнет каждого»
Руководство Коммунистической партии коммунистов России (КПКР) охарактеризовало подрыв моста в Брянской области, как жестокое преступление, совершенное Киевом. Представители партии выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших. Они также отметили, что подобные варварские действия направлены на запугивание и деморализацию россиян, однако эти цели не будут достигнуты.
"Уверены, что справедливое возмездие настигнет каждого, кто причастен к организации данного теракта!" — говорится в telegram-канале партии. Кроме того, в КПКР особо подчеркнули необходимость оказания поддержки и помощи родным погибших и пострадавших.
Марков: «Цель подрыва — прерывание мирных переговоров»
Политолог Сергей Марков сообщил в telegram-канале написал, что подрывы мостов в Курской области и Мелитополе могут квалифицироваться как диверсии. Однако подобный случай под Брянском — теракт, По его словам, опора моста была взорвана непосредственно перед прохождением пассажирского поезда.
«Цель теракта — чтобы Россия в знак протеста прервала мирные переговоры с Стамбуле», — заявил Марков. Так, предполагается, что Владимир Зеленский хочет добиться того, чтобы лидер США Дональд Трамп переложил ответственность за срыв переговоров на РФ. Также Зеленскому нужно чтобы его американский коллега возобновил поставки военной помощи и поддержал ввод войск НАТО на Украину, включая использование систем ПВО армии США, размещенных в Румынии и Польше, объяснил политолог.
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