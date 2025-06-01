В Тюмени сеть магазинов «Светофор» оштрафовали на 666 тысяч рублей

В Тюмени компанию «Торгсервис 72», управляющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, оштрафовали на 666 тысяч рублей по итогам проверок. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзора.
"Тюменскую компанию «Торгсервис 72», владеющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, по итогам проверок в начале 2025 года оштрафовали на 666 тысяч рублей. Возбуждено 22 административных дела", — сообщили в пресс-службе управления СМИ "РБК Тюмень".
20 дел были рассмотрены в суде. По семи из них вынесены постановления о приостановке деятельности, еще по семи — назначены штрафы и решена конфискация товаров, реализуемых с нарушениями.
В начале года начались проверки в сети магазинов, часть "Светофоров" по итогам закрыли. Выявили более 900 нарушений, было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм.
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