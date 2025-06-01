01 июня 2025

В Тюмени сеть магазинов «Светофор» оштрафовали на 666 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В начале года начались проверки в сети магазинов
В начале года начались проверки в сети магазинов Фото:

В Тюмени компанию «Торгсервис 72», управляющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, оштрафовали на 666 тысяч рублей по итогам проверок. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзора.

"Тюменскую компанию «Торгсервис 72», владеющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, по итогам проверок в начале 2025 года оштрафовали на 666 тысяч рублей. Возбуждено 22 административных дела", — сообщили в пресс-службе управления СМИ "РБК Тюмень". 

20 дел были рассмотрены в суде. По семи из них вынесены постановления о приостановке деятельности, еще по семи — назначены штрафы и решена конфискация товаров, реализуемых с нарушениями.

В начале года начались проверки в сети магазинов, часть "Светофоров" по итогам закрыли. Выявили более 900 нарушений, было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени компанию «Торгсервис 72», управляющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, оштрафовали на 666 тысяч рублей по итогам проверок. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзора. "Тюменскую компанию «Торгсервис 72», владеющую сетью магазинов «Светофор» в регионе, по итогам проверок в начале 2025 года оштрафовали на 666 тысяч рублей. Возбуждено 22 административных дела", — сообщили в пресс-службе управления СМИ "РБК Тюмень".  20 дел были рассмотрены в суде. По семи из них вынесены постановления о приостановке деятельности, еще по семи — назначены штрафы и решена конфискация товаров, реализуемых с нарушениями. В начале года начались проверки в сети магазинов, часть "Светофоров" по итогам закрыли. Выявили более 900 нарушений, было изъято более 50 партий пищевой продукции объемом более тысячи килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...