Лучшим предпринимателем 2025 года, по мнению жителей уральской столицы, стал глава неклассического агентства недвижимости (берут на себя работу по сдаче в аренду, найму и управлению квартирами и офисами) Артем Курмачев. За него проголосовали в номинации «Народный выбор» конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» более тысячи человек. Церемония награждения прошла в «Синара Центре», сообщает корреспондент URA.RU. Cтатуэтки в уральской символике победителям в десяти номинациях вручил мэр Алексей Орлов.
«Большая ответственность — победить в этой номинации», — признался со сцены Курмачев. Отметив, что для этого пришлось потрудиться — обзванивал всех знакомых и просил проголосовать.
В ответ на это Орлов предложил Курмачеву помочь городу в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды». Голосование за выбор зеленой территории завершается 12 июня.
«Осталось собрать 88 тысяч голосов для того, чтобы достичь той заветной цифры, чтобы претендовать на федеральное финансирование для благоустройства одного из восьми парков. Опыт есть,10 дней осталось»,- призвал со сцены мэр.
Отметив в разговоре с журналистами, что конкурс «Предприниматель года» является публичным признанием заслуг бизнесменов, особенно номинация «Народный выбор», так как здесь решение принимают сами жители города — они проходят для этого верификацию на Госуслугах. В этом году в голосовании приняли участие семь тысяч человек. «Количество заявок у нас увеличилось (в 2024-м году на участие в конкурсе было подано 352 заявки, в этом — 413, — прим. URA.RU). Интерес к этому конкурсу растет. Новые номинации [появились] — это „Креативная индустрия“, это такое новое и очень востребованное сегодня направление, которое мы также активно поддерживаем. И это „Бизнес в сфере образования“», — подчеркнул глава города.
Победителей в основных номинациях конкурса определяло уже экспертное жюри. Возглавил его вице-мэр Дмитрий Ноженко. Победителями в девяти номинациях стали:
- «Самозанятость» — Анастасия Полевая (занятия по робототехнике и конструированию);
- «Торговое предприятие» — ООО СКК (продажа плитки, керамогранита, сантехники);
- «Бизнес в сфере услуг» — ООО «Регион Эксперт» (промышленная безопасность объектов);
- «Бизнес в сфере образования» — ИП Васильева Л.П. (более 150 школ в РФ и за пределами страны учится по ее методике);
- «Производственный бизнес» — ООО «Эверест» (металлические 3D-ограждения);
- «Строительный бизнес» — ООО «АНТ-Инжиниринг»;
- «Креативные индустрии» — ООО НПК «Микроструктура» (автоматизация разработки решений для проектировщика и застройщика);
- «Туризм и гостиничный сервис» — ООО «Центр бронирования Юста» (отели, загородные комплексы под брендом USTA Hotels);
- «Рестораны и кафе» — ООО «Стейки тут» (ввели первыми в Екатеринбурге формат быстрого полезного питания casual food).
Победители подчеркнули со сцены важность конкурса. Так как верхние строчки пьедестала стимулируют, «позволяют двигаться вперед и держать планку», отметил глава ООО СКК Степан Бовыкин.
Лидия Васильева пообещала, несмотря на свой возраст, 73 года, продолжить работать, как минимум еще 10 лет. А глава ООО «АНТ-Инжиниринг» Антон Батаков — продолжать пополнять бюджет Екатеринбурга.
«Сегодня Алексей Валерьевич [Орлов] говорил, что собираемость бюджета на 40% идет от предпринимательства. За последний квартал мы открыли еще порядка четырех компаний. И мы их регистрируем в Екатеринбурге. Тем самым формируем бюджет области и города. Возвращаясь из Москвы, мы говорим, как же похорошела она при [мэре Сергее] Собянине. Так вот, ребят, давайте поднажмем, налогообложение идет от нас хорошее, и будем говорить, как хорош Екатеринбург при Алексее Валерьевиче Орлове», — призвал Батаков.
Конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» проходит с 2021 года. В этом году он стартовал 17 марта. Прием заявок завершился 16 апреля. С 2 по 25 мая прошло голосование в номинации «Народный выбор».
Участники оценивались по 14 критериям (у самозанятых их было чуть поменьше). Это и рынок сбыта (работа идет только в России или и за ее пределами), и современные каналы продаж (есть ли собственный интернет-магазин или работа идет через маркетплейсы), динамика и уровень средней зарплаты, снижение или увеличение кадрового состава за последний год, методы стимулирования персонала, благотворительная деятельность, участие в ярмарках, выставках.
В 2024-м году победителями стали — ООО «Экоприбор-сервис», ООО «Гермес-Урал», предприниматель Артем Миронов, Флюра Зинчук, Алиса Владимирова, ООО «Институт проектирования, архитектуры и дизайна», ООО «Екатеринбург-Менеджмент», ООО «Реста сервис», ООО «Недремлющее око». Лучшим по итогам «Народного голосования» -федеральный оператор по оказанию клининговых услуг ООО «Управляющая компания „М1“.
Сегодня предприниматели обеспечивают работой более 400 тысяч жителей столицы Урала. Это порядка 127 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. А также 162 тысячи самозанятых.
Ранее для дальнейшего развития отрасли Орлов выделил 20,9 миллиона рублей. Они были направлены Фонду поддержки предпринимательства. А в середине марта подписал еще одно постановление. Касается оно продления срока предоставления мер имущественной поддержки предпринимателям и самозанятым до 2030 года.
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