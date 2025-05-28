Остались считанные дни: Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги

Более 272 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства

28 мая 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге за семь лет благоустроено 11 парков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До окончания голосования за парк, который могут благоустроить в Екатеринбурге в 2026 году про нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды», осталось 15 дней. Чтобы получить федеральные деньги, городу нужно собрать 389 тысяч голосов жителей. Пока свой выбор сделали лишь чуть более 272 тысяч. Завершится голосование 12 июня, напомнил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Благодаря активности жителей и участию города в программе „Формирование комфортной городской среды“ с 2018 года Екатеринбург получил 1,1 миллиарда рублей. На эти средства благоустроенно 11 общественных пространств. С каждым годом в столице Урала появляется все больше преобразившихся зон для отдыха, прогулок и активного досуга. В наших с вами руках продолжить эту позитивную тенденцию. Чтобы претендовать на федеральную поддержку, до 12 июня нам необходимо набрать еще 112 тысяч голосов. Времени осталось не так много!», — обратился к горожанам Орлов. На голосование выдвинуты восемь парков: Преображенский (2 очередь, 2 этап);

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;

Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова;

Основинский парк;

Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина;

Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);

Бульвар по улице Культуры;

Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Проголосовать можно на Госуслугах через Платформу обратной связи. А также по пути на работу или домой — в городе все эти дни активно работают волонтеры. В специальных брендированных жилетах и с планшетам в руках они стоят ежедневно с 16:00 до 20:00 возле ТЦ «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», «Дирижабль», «Кировский», «МаксиДом», «Карнавал», «Яблоко». Благодаря активному участию горожан в 2024 году Екатеринбург получил деньги на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне. А вот в 2023 году голосов не хватило. Поэтому выбранный для реконструкции летний парк «Уралмаш» пришлось благоустраивать за счет городского бюджета. Такое решение, чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, тогда принял Орлов. Благоустраивают парки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Фото: telegram-канал Алексея Орлова За семь лет Екатеринбург получил на благоустройство парков 1,1 миллиарда рублей Фото: telegram-канал Алексея Орлова В рамках нацпроекта в городе отремонтировали набережную со стороны улицы Малышева Фото: telegram-канал Алексея Орлова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До окончания голосования за парк, который могут благоустроить в Екатеринбурге в 2026 году про нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды», осталось 15 дней. Чтобы получить федеральные деньги, городу нужно собрать 389 тысяч голосов жителей. Пока свой выбор сделали лишь чуть более 272 тысяч. Завершится голосование 12 июня, напомнил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Благодаря активности жителей и участию города в программе „Формирование комфортной городской среды“ с 2018 года Екатеринбург получил 1,1 миллиарда рублей. На эти средства благоустроенно 11 общественных пространств. С каждым годом в столице Урала появляется все больше преобразившихся зон для отдыха, прогулок и активного досуга. В наших с вами руках продолжить эту позитивную тенденцию. Чтобы претендовать на федеральную поддержку, до 12 июня нам необходимо набрать еще 112 тысяч голосов. Времени осталось не так много!», — обратился к горожанам Орлов. На голосование выдвинуты восемь парков: Проголосовать можно на Госуслугах через Платформу обратной связи. А также по пути на работу или домой — в городе все эти дни активно работают волонтеры. В специальных брендированных жилетах и с планшетам в руках они стоят ежедневно с 16:00 до 20:00 возле ТЦ «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», «Дирижабль», «Кировский», «МаксиДом», «Карнавал», «Яблоко». Благодаря активному участию горожан в 2024 году Екатеринбург получил деньги на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Юго-Западном микрорайоне. А вот в 2023 году голосов не хватило. Поэтому выбранный для реконструкции летний парк «Уралмаш» пришлось благоустраивать за счет городского бюджета. Такое решение, чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, тогда принял Орлов.