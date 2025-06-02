По случаю юбилея основания космодрома Байконур, президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к сотрудникам, ветеранам и строителям легендарного объекта, а также к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 2 июня 2025 года исполнилось 70 лет со дня основания космодрома Байконур — первой космической гавани планеты.
«Создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, — это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма», — сказал Путин в своем обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Президент напомнил, что решение о создании космодрома было принято всего через десять лет после окончания Великой Отечественной войны. Многонациональный советский народ, переживший тяжелые испытания, сумел не только восстановить страну, но и сделать гигантский шаг в будущее, начав освоение космоса.
Президент особо отметил подвиг сотен тысяч людей из всех союзных республик, которые проектировали, строили и работали на Байконуре. Он выразил благодарность ученым, конструкторам, испытателям, гражданскому персоналу и военным, чей труд заложил основы отечественной и мировой космонавтики.
В своем обращении Путин напомнил о ключевых событиях, связанных с Байконуром: запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году, первый полет человека в космос — Юрия Гагарина в 1961-м, полет первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, запуск первой орбитальной станции «Салют-1» и многоразового корабля «Буран». С Байконура стартовал и модуль «Заря», положивший начало Международной космической станции.
Сегодня Байконур остается одним из крупнейших и самых современных космодромов мира. На его площадках трудятся около семи тысяч сотрудников, а сам комплекс активно используется в космических программах России, стран СНГ и других государств. За всю историю с Байконура было совершено более 2,5 тысяч запусков, в космос отправились свыше двухсот космонавтов разных стран.
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