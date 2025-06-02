Правительство поможет ветеранам СВО найти работу

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Мишустин рассказал, что правительство поможет ветеранам СВО получить профессиональные навыки
Мишустин рассказал, что правительство поможет ветеранам СВО получить профессиональные навыки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское правительство разработало программу, направленную на содействие трудоустройству участников специальной военной операции и освоения ими новых профессиональных навыков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию», — заявил Мишустин. В понедельник премьер-министр провел совещание с вице-премьерами, где обсуждались вопросы трудоустройства участников специальной военной операции.

Кроме того, Мишустин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» в кратчайшие сроки решать все возникающие у граждан вопросы. Среди них — оформление документов, информирование о господдержке для желающих открыть бизнес и о возможностях обучения.

Ранее Мишустин подчеркивал важность предоставления защитникам Отечества всех необходимых услуг без бюрократических проволочек и хождения по инстанциям. Он поручал держать вопросы поддержки ветеранов СВО на личном контроле.

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Российское правительство разработало программу, направленную на содействие трудоустройству участников специальной военной операции и освоения ими новых профессиональных навыков. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительством подготовлен план, реализация которого должна помочь ветеранам специальной военной операции не просто найти работу, но и нарастить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию», — заявил Мишустин. В понедельник премьер-министр провел совещание с вице-премьерами, где обсуждались вопросы трудоустройства участников специальной военной операции. Кроме того, Мишустин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» в кратчайшие сроки решать все возникающие у граждан вопросы. Среди них — оформление документов, информирование о господдержке для желающих открыть бизнес и о возможностях обучения. Ранее Мишустин подчеркивал важность предоставления защитникам Отечества всех необходимых услуг без бюрократических проволочек и хождения по инстанциям. Он поручал держать вопросы поддержки ветеранов СВО на личном контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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