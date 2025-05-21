Мишустин: защитники Отечества должны получать все услуги «без бумажек»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр отметил важность получения полной информации о положенных услугах
Премьер-министр отметил важность получения полной информации о положенных услугах Фото:

Защитники Отечества не должны сталкиваться с бюрократическими преградами: все услуги должны предоставляться без лишних документов и хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Социального фонда Сергеем Чирковым.

«Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям», — заявил Мишустин, передает ТАСС. Премьер-министр отметил, что речь идет не только о медицинской и социальной реабилитации, но и о предоставлении права на бесплатный проезд, а также других возможностях для участников СВО. Важно, чтобы каждый имел полную информацию о положенных услугах, а при необходимости — сопровождение на всех этапах получения помощи. Мишустин поручил Чиркову держать эти вопросы на личном контроле.

На встрече также обсуждались итоги работы Социального фонда в рамках нацпроектов «Демография» и «Семья». Особое внимание уделялось развитию электронных сервисов фонда, что позволяет предоставлять адресную помощь гражданам проактивно, без необходимости личного обращения. Это делает получение поддержки более удобным и своевременным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Защитники Отечества не должны сталкиваться с бюрократическими преградами: все услуги должны предоставляться без лишних документов и хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Социального фонда Сергеем Чирковым. «Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям», — заявил Мишустин, передает ТАСС. Премьер-министр отметил, что речь идет не только о медицинской и социальной реабилитации, но и о предоставлении права на бесплатный проезд, а также других возможностях для участников СВО. Важно, чтобы каждый имел полную информацию о положенных услугах, а при необходимости — сопровождение на всех этапах получения помощи. Мишустин поручил Чиркову держать эти вопросы на личном контроле. На встрече также обсуждались итоги работы Социального фонда в рамках нацпроектов «Демография» и «Семья». Особое внимание уделялось развитию электронных сервисов фонда, что позволяет предоставлять адресную помощь гражданам проактивно, без необходимости личного обращения. Это делает получение поддержки более удобным и своевременным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...