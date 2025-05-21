Мишустин: защитники Отечества должны получать все услуги «без бумажек»

Защитники Отечества не должны сталкиваться с бюрократическими преградами: все услуги должны предоставляться без лишних документов и хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Социального фонда Сергеем Чирковым.
«Очень важно сделать все, чтобы наши защитники получили весь необходимый объем услуг проактивно, без всяких бумажек, без хождения по инстанциям», — заявил Мишустин, передает ТАСС. Премьер-министр отметил, что речь идет не только о медицинской и социальной реабилитации, но и о предоставлении права на бесплатный проезд, а также других возможностях для участников СВО. Важно, чтобы каждый имел полную информацию о положенных услугах, а при необходимости — сопровождение на всех этапах получения помощи. Мишустин поручил Чиркову держать эти вопросы на личном контроле.
На встрече также обсуждались итоги работы Социального фонда в рамках нацпроектов «Демография» и «Семья». Особое внимание уделялось развитию электронных сервисов фонда, что позволяет предоставлять адресную помощь гражданам проактивно, без необходимости личного обращения. Это делает получение поддержки более удобным и своевременным.
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