Дочь экс-владельца «Арианта» не захотела отдавать государству 428 миллионов

Дочь Елена Кретова бывшего владельца челябинского агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова оспорила решение о возврате в пользу государственной «Агрофирмы Южной» 428 млн рублей. Как следует из материалов арбитража, апелляционной жалобой суд займется в июле.
«Принять апелляционную жалобу Кретовой Елены Александровны на решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 апреля 2025 года к производству Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Назначить дело к судебному разбирательству», — отмечено в определении, которым располагает URA.RU.
Кредитор потребовал от компании Кретовой «Консультанты Урала» выплатить основной долг, проценты и неустойку за нарушение обязательств по договору, заключенному в ноябре 2021 года. В феврале Кретова попыталась отменить его. Бизнесвумен в суде первой инстанции доказывала, что перечисленные фирме средства использовались на покрытие расходов, связанных с недвижимостью Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Часть задолженности в размере 206 млн рублей компания вернула в ноябре 2022 года. Для суда это стало доказательством того, что договор исполнялся, и притворным его не назовешь.
Спор возник после национализации «Арианта» в апреле 2024 года. «Агрофирма Южная» входила в состав холдинга. Оспаривая сделку, Кретова настаивала на том, что документ подписывался в рамках единой группы компаний, что потенциально избавляло «Консультантов Урала» от выплат по займу. На суд этот аргумент не подействовал. В исковых требованиях арбитраж в апреле 2025 года отказал.
«Ариант» с ЧЭМК до 2020 года управлялись Аристовыми и Антиповыми. Однако в ходе раздела бизнеса Аристовы оставили за собой только «Ариант». Комбинат, как и агрохолдинг, теперь государственный, а бизнесменам насчитали долги в сумме 105 млрд рублей. Выплатить их следует, чтобы возместить государству убытки от незаконной приватизации ЧЭМК в 90-е годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!