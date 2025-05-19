Дочь экс-владельца «Арианта» заняла 560 миллионов на недвижимость ЧЭМК

Компания «Консультанты Урала» Елены Кретовой, дочери бывшего владельца национализированного «Арианта» Александра Аристова, заняла деньги на недвижимость Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как следует из материалов суда, транши по займу перечислялись до ноября 2023 года. Средства взыскала «Агрофирма Южная».
«По мнению соответчика, поступавшие ему денежные средства расходовались на содержание различных объектов недвижимости АО „ЧЭМК“. По факту их продажи общество понесло убыток в размере 706,4 млн рублей», — отмечено в решении челябинского арбитража (имеется в распоряжении URA.RU).
На это указала принадлежащая Кретовой компания «Консультанты Урала», проигравшая процесс, в котором оспаривались 428 млн рублей. Ответчик заявил в суде, что сделку следует считать притворной. Агрофирме, по словам стороны спора, было заранее понятно, что вернуть деньги «Консультанты Урала» не смогут. При этом для агрофирмы сама сделка является нетипичной — компания специализируется на выращивании винограда.
Кретова напомнила суду, что на дату заключения договора его подписанты были взаимозависимыми и входили в единый холдинг, подконтрольный Кретовой и ее супругу Александру. Причем, доходов от сделки фирма не извлекала. Деньги предназначались на докапитализацию общества. В то же время, согласно другому заявлению, заем потратили на работу других компаний «Арианта». Хотя свидетельств о перечислении им денег в суде не появилось.
Договор займа стороны подписали в ноябре 2021 года. Поступление по нему 560 млн рублей растянулось во времени. Всего было сделано пять траншей, крупнейший из которых размером в 250 млн рублей агрофирма сделала в августе 2022 года. Деньги выдавались под 7,99% и 8,5% годовых. Часть денег в сумме 206 млн рублей в ноябре 2022 года компания успела вернуть кредиторам. Позже это станет одним из аргументов в пользу того, что сделка притворной все-таки не являлась.
В суде юристы ответчика утверждали, что выгодной сделка для «Консультантов Урала» не была. Так ли это, суд выяснить не смог. В деле отсутствует полная отчетность компании за 2021-2023 годы. В то же время суд обратил внимание на обладание многомиллионные активы ЧЭМК, которыми фирма владела в 2012-2020 годах.
«Суд полагает, что ответчик пытается освободить себя от обязательств заемщика в ущерб публичным интересам. Вывод исходит из того, что, во-первых, „Агрофирма Южная“ более не является подконтрольным Кретовой юрлицом и, во-вторых, перешло в собственность государства по результатам рассмотрения иска о взыскании с семей Антиповый, Аристовых и Кретовых многомиллиардных убытков», — прозвучало в решении, где фигурирует взысканные с ответчиков 105 млрд рублей.
В мае суд пришел к выводу о правомерности заявленных исковых требований. Кредитор потребовал с ответчика выплатить основной долг в размере 354,6 млн рублей, проценты за пользование займом в сумме 69,35 млн рублей и неустойку за нарушение денежного обязательства 3,051 млн рублей.
При подготовке материала URA.RU уже запрашивал комментарии обеих сторон. Однако ответы не поступили. Информагентство предоставит возможность высказать свою позицию, если участники спора будут готовы ее комментировать.
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