01 июня 2025

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 73 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха достигла 32,5 градуса
Температура воздуха достигла 32,5 градуса Фото:

Метеостанция Екатеринбурга днем 1 июня установила новый температурный рекорд, который держался с 1952 года. Он составил 32,5 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре.

«В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня. Предыдущий суточный максимум относится к 1952 году — 31,9 градуса», — пояснили там. Теплее всего в этот день было в Красноуфимске — 33,3 градуса тепла.

Об аномальной жаре с 28 мая по 2 июня предупреждали в МЧС. Спасатели призывали жителей оставаться дома с закрытыми окнами и шторами.

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Метеостанция Екатеринбурга днем 1 июня установила новый температурный рекорд, который держался с 1952 года. Он составил 32,5 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре. «В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня. Предыдущий суточный максимум относится к 1952 году — 31,9 градуса», — пояснили там. Теплее всего в этот день было в Красноуфимске — 33,3 градуса тепла. Об аномальной жаре с 28 мая по 2 июня предупреждали в МЧС. Спасатели призывали жителей оставаться дома с закрытыми окнами и шторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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