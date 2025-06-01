В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 73 года

Температура воздуха достигла 32,5 градуса
Метеостанция Екатеринбурга днем 1 июня установила новый температурный рекорд, который держался с 1952 года. Он составил 32,5 градуса, рассказали в Уралгидрометцентре.
«В Екатеринбурге было 32,5 градуса, это рекорд дня. Предыдущий суточный максимум относится к 1952 году — 31,9 градуса», — пояснили там. Теплее всего в этот день было в Красноуфимске — 33,3 градуса тепла.
Об аномальной жаре с 28 мая по 2 июня предупреждали в МЧС. Спасатели призывали жителей оставаться дома с закрытыми окнами и шторами.
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