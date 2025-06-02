За гибель водителя, которому отрезало голову в Перми, наказали его руководство

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Водителю погрузчика не провели обучение и инструктаж
Водителю погрузчика не провели обучение и инструктаж Фото:

Причиной гибели в Перми водителя мини-погрузчика ООО УК «Радуга», которому отрезало голову ковшом в конце прошлого года, стало нарушение требований охраны труда. За это наказали директора и главного инженера компании, сообщили в краевой госинспекции труда.

«В феврале 2025 года госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование обстоятельств смертельного несчастного случая с оператором автопогрузчика ООО УК „Радуга“. Его причиной стало непроведение для работника инструктажа, обучения и проверки знаний по охране труда. Установлены должностные лица, ответственные за допущенные нарушения — директор и главный инженер ООО УК „Радуга“. По факту установленных нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ», — говорится на сайте Роструда.

Инцидент произошел 12 декабря возле ТЦ «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму водитель высунул руку и голову в окно, и телом задел рычаги управления ковшом. В результате его придавило между крышей и подъемным устройством погрузчика.

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Причиной гибели в Перми водителя мини-погрузчика ООО УК «Радуга», которому отрезало голову ковшом в конце прошлого года, стало нарушение требований охраны труда. За это наказали директора и главного инженера компании, сообщили в краевой госинспекции труда. «В феврале 2025 года госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование обстоятельств смертельного несчастного случая с оператором автопогрузчика ООО УК „Радуга“. Его причиной стало непроведение для работника инструктажа, обучения и проверки знаний по охране труда. Установлены должностные лица, ответственные за допущенные нарушения — директор и главный инженер ООО УК „Радуга“. По факту установленных нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ», — говорится на сайте Роструда. Инцидент произошел 12 декабря возле ТЦ «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму водитель высунул руку и голову в окно, и телом задел рычаги управления ковшом. В результате его придавило между крышей и подъемным устройством погрузчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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