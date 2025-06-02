За гибель водителя, которому отрезало голову в Перми, наказали его руководство

Причиной гибели в Перми водителя мини-погрузчика ООО УК «Радуга», которому отрезало голову ковшом в конце прошлого года, стало нарушение требований охраны труда. За это наказали директора и главного инженера компании, сообщили в краевой госинспекции труда.
«В феврале 2025 года госинспекция труда в Пермском крае завершила расследование обстоятельств смертельного несчастного случая с оператором автопогрузчика ООО УК „Радуга“. Его причиной стало непроведение для работника инструктажа, обучения и проверки знаний по охране труда. Установлены должностные лица, ответственные за допущенные нарушения — директор и главный инженер ООО УК „Радуга“. По факту установленных нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ», — говорится на сайте Роструда.
Инцидент произошел 12 декабря возле ТЦ «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму водитель высунул руку и голову в окно, и телом задел рычаги управления ковшом. В результате его придавило между крышей и подъемным устройством погрузчика.
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