Трасса Екатеринбург — Тюмень станет полностью четырехполосной через 1,5 года

Дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень станет полностью четырехполосной через полтора года. На обходе Богдановича началось устройство нижнего слоя покрытие, длина объекта составит 72 километра. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень будет полностью четырехполосной через 1,5 года. Протяженность обхода составляет более 72 километров, на объекте будут реализованы шесть транспортных развязок в двух уровнях, восемь путепроводов, семь мостов и шесть надземных пешеходных переходов», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на строительстве задействованы около 400 специалистов и более 60 единиц техники. Ведутся работы по устройству земляного полотна, основанию из щебеночно-песчаной смеси и водопропускным трубам. В «Уралуправтодоре» также сообщили, что осенью 2025 года на 17 километрах обхода планируется запустить рабочее движение. Полностью завершить все работы планируется в ноябре 2026 года.
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