Трасса Екатеринбург — Тюмень станет полностью четырехполосной через 1,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас на строительстве задействованы около 400 специалистов и более 60 единиц техники
Сейчас на строительстве задействованы около 400 специалистов и более 60 единиц техники Фото:

Дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень станет полностью четырехполосной через полтора года. На обходе Богдановича началось устройство нижнего слоя покрытие, длина объекта составит 72 километра. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень будет полностью четырехполосной через 1,5 года. Протяженность обхода составляет более 72 километров, на объекте будут реализованы шесть транспортных развязок в двух уровнях, восемь путепроводов, семь мостов и шесть надземных пешеходных переходов», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на строительстве задействованы около 400 специалистов и более 60 единиц техники. Ведутся работы по устройству земляного полотна, основанию из щебеночно-песчаной смеси и водопропускным трубам. В «Уралуправтодоре» также сообщили, что осенью 2025 года на 17 километрах обхода планируется запустить рабочее движение. Полностью завершить все работы планируется в ноябре 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень станет полностью четырехполосной через полтора года. На обходе Богдановича началось устройство нижнего слоя покрытие, длина объекта составит 72 километра. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень будет полностью четырехполосной через 1,5 года. Протяженность обхода составляет более 72 километров, на объекте будут реализованы шесть транспортных развязок в двух уровнях, восемь путепроводов, семь мостов и шесть надземных пешеходных переходов», — уточнили в ведомстве. Сейчас на строительстве задействованы около 400 специалистов и более 60 единиц техники. Ведутся работы по устройству земляного полотна, основанию из щебеночно-песчаной смеси и водопропускным трубам. В «Уралуправтодоре» также сообщили, что осенью 2025 года на 17 километрах обхода планируется запустить рабочее движение. Полностью завершить все работы планируется в ноябре 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...