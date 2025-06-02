Делегация России прибыла в дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров с представителями Украины, сообщили журналисты. Сами переговоры запланированы на 13:00 по местному времени.
«Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле», — сообщили РИА «Новости». Российская сторона ожидает, что переговоры начнутся строго по графику. Начало диалога запланировано на 13:00 по местному времени.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Киеву прямые переговоры в Стамбуле. Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Представители двух стран беседовали почти два часа. Стороны договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган.
В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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