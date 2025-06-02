Силовики вновь нагрянули к свердловчанке, которая помочилась на жертву пыток. Видео

Полиция Карпинска спасла от самосуда женщину, помочившуюся на девушку

02 июня 2025 в 15:21 Размер текста - 17 +

Полицейские пресекли возможную расправу над обвиняемой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Полицейские прибыли к квартире Натальи Бродовиковой, отправленной под домашний арест после издевательств над 24-летней Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой. Силовики успокаивали местных жителей, которые собирались устроить расправу над обвиняемой, сказала URA.RU очевидица. «Вчера (1 июня — прим. ред.) к этой Наташе пришли местные, хотели самосуд устроить. Она испугалась и вызвала полицию. Двери она не открыла, потом прибыли сотрудники и успокоили всех. Позже появился муж Натальи, он сказал, что ей нельзя выходить из квартиры, потому что у нее браслет на ноге», — рассказала собеседница агентства. На кадрах слышно, что Бродовикова отрицает вину в доведении до самоубийства. Она будет под домашним арестом до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) — из-за видео, на котором она справляет нужду на Полякову. По слухам, перед этим жертву жестоко избили. После этого тело девушки нашли в реке. По одной из версий, на Полякову напали, потому что она якобы домогалась несовершеннолетнего мальчика, за которого Бродовикова вступилась. Подруги и знакомые Анастасии опровергают это. По их словам, Полякова была скромной и доброй. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские прибыли к квартире Натальи Бродовиковой, отправленной под домашний арест после издевательств над 24-летней Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой. Силовики успокаивали местных жителей, которые собирались устроить расправу над обвиняемой, сказала URA.RU очевидица. «Вчера (1 июня — прим. ред.) к этой Наташе пришли местные, хотели самосуд устроить. Она испугалась и вызвала полицию. Двери она не открыла, потом прибыли сотрудники и успокоили всех. Позже появился муж Натальи, он сказал, что ей нельзя выходить из квартиры, потому что у нее браслет на ноге», — рассказала собеседница агентства. На кадрах слышно, что Бродовикова отрицает вину в доведении до самоубийства. Она будет под домашним арестом до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) — из-за видео, на котором она справляет нужду на Полякову. По слухам, перед этим жертву жестоко избили. После этого тело девушки нашли в реке. По одной из версий, на Полякову напали, потому что она якобы домогалась несовершеннолетнего мальчика, за которого Бродовикова вступилась. Подруги и знакомые Анастасии опровергают это. По их словам, Полякова была скромной и доброй. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.