Полицейские прибыли к квартире Натальи Бродовиковой, отправленной под домашний арест после издевательств над 24-летней Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой. Силовики успокаивали местных жителей, которые собирались устроить расправу над обвиняемой, сказала URA.RU очевидица.
«Вчера (1 июня — прим. ред.) к этой Наташе пришли местные, хотели самосуд устроить. Она испугалась и вызвала полицию. Двери она не открыла, потом прибыли сотрудники и успокоили всех. Позже появился муж Натальи, он сказал, что ей нельзя выходить из квартиры, потому что у нее браслет на ноге», — рассказала собеседница агентства.
На кадрах слышно, что Бродовикова отрицает вину в доведении до самоубийства. Она будет под домашним арестом до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) — из-за видео, на котором она справляет нужду на Полякову. По слухам, перед этим жертву жестоко избили. После этого тело девушки нашли в реке.
По одной из версий, на Полякову напали, потому что она якобы домогалась несовершеннолетнего мальчика, за которого Бродовикова вступилась. Подруги и знакомые Анастасии опровергают это. По их словам, Полякова была скромной и доброй. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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