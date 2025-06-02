Силовики вновь нагрянули к свердловчанке, которая помочилась на жертву пыток. Видео

Полиция Карпинска спасла от самосуда женщину, помочившуюся на девушку
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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Полицейские пресекли возможную расправу над обвиняемой Фото:
новость из сюжета
В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой

Полицейские прибыли к квартире Натальи Бродовиковой, отправленной под домашний арест после издевательств над 24-летней Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой. Силовики успокаивали местных жителей, которые собирались устроить расправу над обвиняемой, сказала URA.RU очевидица.

«Вчера (1 июня — прим. ред.) к этой Наташе пришли местные, хотели самосуд устроить. Она испугалась и вызвала полицию. Двери она не открыла, потом прибыли сотрудники и успокоили всех. Позже появился муж Натальи, он сказал, что ей нельзя выходить из квартиры, потому что у нее браслет на ноге», — рассказала собеседница агентства.

На кадрах слышно, что Бродовикова отрицает вину в доведении до самоубийства. Она будет под домашним арестом до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) — из-за видео, на котором она справляет нужду на Полякову. По слухам, перед этим жертву жестоко избили. После этого тело девушки нашли в реке.

По одной из версий, на Полякову напали, потому что она якобы домогалась несовершеннолетнего мальчика, за которого Бродовикова вступилась. Подруги и знакомые Анастасии опровергают это. По их словам, Полякова была скромной и доброй. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Полицейские прибыли к квартире Натальи Бродовиковой, отправленной под домашний арест после издевательств над 24-летней Анастасией Поляковой, которую нашли мертвой. Силовики успокаивали местных жителей, которые собирались устроить расправу над обвиняемой, сказала URA.RU очевидица. «Вчера (1 июня — прим. ред.) к этой Наташе пришли местные, хотели самосуд устроить. Она испугалась и вызвала полицию. Двери она не открыла, потом прибыли сотрудники и успокоили всех. Позже появился муж Натальи, он сказал, что ей нельзя выходить из квартиры, потому что у нее браслет на ноге», — рассказала собеседница агентства. На кадрах слышно, что Бродовикова отрицает вину в доведении до самоубийства. Она будет под домашним арестом до 22 июля. Ей вменили ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия) — из-за видео, на котором она справляет нужду на Полякову. По слухам, перед этим жертву жестоко избили. После этого тело девушки нашли в реке. По одной из версий, на Полякову напали, потому что она якобы домогалась несовершеннолетнего мальчика, за которого Бродовикова вступилась. Подруги и знакомые Анастасии опровергают это. По их словам, Полякова была скромной и доброй. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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