«Не верим, что показывала грудь»: подруги рассказали о жертве издевательств в Карпинске

Найденная мертвой жертва издевательств в Карпинске была скромной девушкой

02 июня 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Настя была скромной девушкой, училась на медсестру, но бросила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Анастасия Полякова, предположительно, покончившая с собой после издевательств, снятых на видео, была доброй и скромной девушкой. Об этом рассказали две ее подруги, которые не верят в то, что она якобы пыталась соблазнить подростка. «Никто из наших знакомых не верит, что она могла это сделать. Настя — скромный человек. Чтобы она свою грудь показывала и давала трогать — да никогда бы в жизни она такого не сделала! Настя — она замкнутая», — утверждают обе собеседницы. История случилась в конце мая. Анастасия подверглась жестоким издевательствам и унижениям: на лицо 24-летней девушки помочилась местная жительница, 36-летняя Наталья Бродовикова. Та, в свою очередь, заступалась за подругу Елену, которая ей пожаловалась, что Анастасия якобы приставала к ее 12-летнему сыну. Пытки снимались на видео и быстро распространились по городу. А спустя несколько дней Настя была найдена мертвой. «Настя была очень доверчивой: к ней подойти на улице, прояви внимание, и она пойдет за тобой вслед. Ее могли в этот дом просто заманить. Еще у Насти были всегда длинные красивые волосы, а после случившегося стали очень короткие, неаккуратные. Не знаю, сама они их отрезала или в день издевательств ей отрезали», — задается вопросом одна из подруг. Несмотря на то, что приоритетной версией гибели девушки является суицид, ее приятельницы не до конца в это верят. «Сомнения есть. Судя по тому, какая эта Наталья, уже отбывала ранее срок за убийство… Кто знает? Может они Насте помогли», — рассуждает подруга погибшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Полякова, предположительно, покончившая с собой после издевательств, снятых на видео, была доброй и скромной девушкой. Об этом рассказали две ее подруги, которые не верят в то, что она якобы пыталась соблазнить подростка. «Никто из наших знакомых не верит, что она могла это сделать. Настя — скромный человек. Чтобы она свою грудь показывала и давала трогать — да никогда бы в жизни она такого не сделала! Настя — она замкнутая», — утверждают обе собеседницы. История случилась в конце мая. Анастасия подверглась жестоким издевательствам и унижениям: на лицо 24-летней девушки помочилась местная жительница, 36-летняя Наталья Бродовикова. Та, в свою очередь, заступалась за подругу Елену, которая ей пожаловалась, что Анастасия якобы приставала к ее 12-летнему сыну. Пытки снимались на видео и быстро распространились по городу. А спустя несколько дней Настя была найдена мертвой. «Настя была очень доверчивой: к ней подойти на улице, прояви внимание, и она пойдет за тобой вслед. Ее могли в этот дом просто заманить. Еще у Насти были всегда длинные красивые волосы, а после случившегося стали очень короткие, неаккуратные. Не знаю, сама они их отрезала или в день издевательств ей отрезали», — задается вопросом одна из подруг. Несмотря на то, что приоритетной версией гибели девушки является суицид, ее приятельницы не до конца в это верят. «Сомнения есть. Судя по тому, какая эта Наталья, уже отбывала ранее срок за убийство… Кто знает? Может они Насте помогли», — рассуждает подруга погибшей.