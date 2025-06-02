«Нож в сердце»: подробности убийства, за которое отсидела свердловчанка, мучившая жертву в Карпинске

Жительница Карпинска (Свердловская область) Наталья Бродовикова, отправленная под домашний арест за издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, которую позже нашли мертвой, сидела за убийство сожителя. Подробности трагедии URA.RU рассказала родственница погибшего.
По ее словам, ЧП произошло 31 июля 2011 года. «Со спины она вонзила ему нож прямо в сердце. Наталья в момент преступления была не одна, а с двумя мужчинами. С [погибшим] у нее были постоянные ссоры. Говорят, что незадолго до убийства она якобы натравливала на жертву этих двух мужчин, они избивали его», — вспоминает собеседница агентства.
Она утверждает, что Бродовикова в те года посылала угрозы ей и остальным членам семьи. «Она делала это до и после убийства», — добавила близкая. За это преступление Бродовиковой назначили пять лет колонии. По данным URA.RU, в 2015-м она пыталась выйти условно-досрочно, но пермский суд отказал ей. Наталья отсидела срок полностью.
Сейчас ее обвиняют в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) по отношению к Поляковой. Женщину арестовали до 22 июля. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как Наталья сидит на Анастасии и справляет нужду. По слухам, перед этим Полякову зверски избили. Позже ее труп выловили из водоема.
По одной из версий, Бродовикова издевалась над ней, вступившись за ребенка, которого якобы домогалась Анастасия (ее друзья опровергают это). 1 июня в квартиру к обвиняемой пришли местные жители, которые хотели устроить самосуд. Их успокоили сотрудники полиции. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!