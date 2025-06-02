«Нож в сердце»: подробности убийства, за которое отсидела свердловчанка, мучившая жертву в Карпинске

Свердловчанка, помочившаяся на жертву, убила сожителя 14 лет назад

02 июня 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в 2011 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Жительница Карпинска (Свердловская область) Наталья Бродовикова, отправленная под домашний арест за издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, которую позже нашли мертвой, сидела за убийство сожителя. Подробности трагедии URA.RU рассказала родственница погибшего. По ее словам, ЧП произошло 31 июля 2011 года. «Со спины она вонзила ему нож прямо в сердце. Наталья в момент преступления была не одна, а с двумя мужчинами. С [погибшим] у нее были постоянные ссоры. Говорят, что незадолго до убийства она якобы натравливала на жертву этих двух мужчин, они избивали его», — вспоминает собеседница агентства. Новость по теме Силовики вновь нагрянули к свердловчанке, которая помочилась на жертву пыток. Видео Она утверждает, что Бродовикова в те года посылала угрозы ей и остальным членам семьи. «Она делала это до и после убийства», — добавила близкая. За это преступление Бродовиковой назначили пять лет колонии. По данным URA.RU, в 2015-м она пыталась выйти условно-досрочно, но пермский суд отказал ей. Наталья отсидела срок полностью. Сейчас ее обвиняют в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) по отношению к Поляковой. Женщину арестовали до 22 июля. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как Наталья сидит на Анастасии и справляет нужду. По слухам, перед этим Полякову зверски избили. Позже ее труп выловили из водоема. По одной из версий, Бродовикова издевалась над ней, вступившись за ребенка, которого якобы домогалась Анастасия (ее друзья опровергают это). 1 июня в квартиру к обвиняемой пришли местные жители, которые хотели устроить самосуд. Их успокоили сотрудники полиции. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Карпинска (Свердловская область) Наталья Бродовикова, отправленная под домашний арест за издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, которую позже нашли мертвой, сидела за убийство сожителя. Подробности трагедии URA.RU рассказала родственница погибшего. По ее словам, ЧП произошло 31 июля 2011 года. «Со спины она вонзила ему нож прямо в сердце. Наталья в момент преступления была не одна, а с двумя мужчинами. С [погибшим] у нее были постоянные ссоры. Говорят, что незадолго до убийства она якобы натравливала на жертву этих двух мужчин, они избивали его», — вспоминает собеседница агентства. Она утверждает, что Бродовикова в те года посылала угрозы ей и остальным членам семьи. «Она делала это до и после убийства», — добавила близкая. За это преступление Бродовиковой назначили пять лет колонии. По данным URA.RU, в 2015-м она пыталась выйти условно-досрочно, но пермский суд отказал ей. Наталья отсидела срок полностью. Сейчас ее обвиняют в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) по отношению к Поляковой. Женщину арестовали до 22 июля. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как Наталья сидит на Анастасии и справляет нужду. По слухам, перед этим Полякову зверски избили. Позже ее труп выловили из водоема. По одной из версий, Бродовикова издевалась над ней, вступившись за ребенка, которого якобы домогалась Анастасия (ее друзья опровергают это). 1 июня в квартиру к обвиняемой пришли местные жители, которые хотели устроить самосуд. Их успокоили сотрудники полиции. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.