Кто такой Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов

Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов, раньше жил в Киеве. В Челябинскую область после начала СВО ему помогли перебраться родственники. В 2024 году в Миассе на его имя было зарегистрировано ИП по грузовым перевозкам. Что известно о Тимофееве, которого подозревают в причастности к атакам беспилотников в Иркутской и Мурманской областях — на URA.RU.
Тимофеев родился 8 декабря 1987 года в Донецке. Раньше жил в Киеве, но позднее, уже после начала СВО, переехал в Челябинскую область в город Миасс, где в октябре 2024 году зарегистрировал ИП по грузовым перевозкам. В Миасс Тимофеев переехал к родственникам. В числе работ, которые предлагала его компания, услуги по перевозкам. На бизнесе числились четыре фуры.
До переезда в Россию Тимофеев работал диджеем в составе группы Dastishfantastish. Был активистом Евромайдана. Судя по даннным в соцсети «ВКонтакте», был онлайн в последний раз два дня назад. Сообщается, что именно в конце мая он пропал вместе с женой.
У Артема есть двоюродный брат Виктор, который работает в магазине спецтехники. Отец держит бизнес по производству хлеба в Челябинской области.
БПЛА 1 июня атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Источником запуска дронов стала грузовая фура. Дроны для атаки собирали на складе в Челябинске. Подробности в сюжете на URA.RU.
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