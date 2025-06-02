Кто такой Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов

Житель Миасса Тимофеев арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тимофеев переехал в России несколько лет назад
Тимофеев переехал в России несколько лет назад Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов, раньше жил в Киеве. В Челябинскую область после начала СВО ему помогли перебраться родственники. В 2024 году в Миассе на его имя было зарегистрировано ИП по грузовым перевозкам. Что известно о Тимофееве, которого подозревают в причастности к атакам беспилотников в Иркутской и Мурманской областях — на URA.RU. 

Тимофеев родился 8 декабря 1987 года в Донецке. Раньше жил в Киеве, но позднее, уже после начала СВО, переехал в Челябинскую область в город Миасс, где в октябре 2024 году зарегистрировал ИП по грузовым перевозкам. В Миасс Тимофеев переехал к родственникам. В числе работ, которые предлагала его компания, услуги по перевозкам. На бизнесе числились четыре фуры.

До переезда в Россию Тимофеев работал диджеем в составе группы Dastishfantastish. Был активистом Евромайдана. Судя по даннным в соцсети «ВКонтакте», был онлайн в последний раз два дня назад. Сообщается, что именно в конце мая он пропал вместе с женой. 

У Артема есть двоюродный брат Виктор, который работает в магазине спецтехники. Отец держит бизнес по производству хлеба в Челябинской области. 

БПЛА 1 июня атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Источником запуска дронов стала грузовая фура. Дроны для атаки собирали на складе в Челябинске. Подробности в сюжете на URA.RU. 

Тимофеев вместе с женой покинули Челябинск в конце мая
Тимофеев вместе с женой покинули Челябинск в конце мая
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Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов, раньше жил в Киеве. В Челябинскую область после начала СВО ему помогли перебраться родственники. В 2024 году в Миассе на его имя было зарегистрировано ИП по грузовым перевозкам. Что известно о Тимофееве, которого подозревают в причастности к атакам беспилотников в Иркутской и Мурманской областях — на URA.RU.  Тимофеев родился 8 декабря 1987 года в Донецке. Раньше жил в Киеве, но позднее, уже после начала СВО, переехал в Челябинскую область в город Миасс, где в октябре 2024 году зарегистрировал ИП по грузовым перевозкам. В Миасс Тимофеев переехал к родственникам. В числе работ, которые предлагала его компания, услуги по перевозкам. На бизнесе числились четыре фуры. До переезда в Россию Тимофеев работал диджеем в составе группы Dastishfantastish. Был активистом Евромайдана. Судя по даннным в соцсети «ВКонтакте», был онлайн в последний раз два дня назад. Сообщается, что именно в конце мая он пропал вместе с женой.  У Артема есть двоюродный брат Виктор, который работает в магазине спецтехники. Отец держит бизнес по производству хлеба в Челябинской области.  БПЛА 1 июня атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Источником запуска дронов стала грузовая фура. Дроны для атаки собирали на складе в Челябинске. Подробности в сюжете на URA.RU. 
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